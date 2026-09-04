Xiaomi in Europa dal 2027: primo accordo con otto dealer tedeschi



















Xiaomi prepara il debutto commerciale delle sue auto elettriche in Europa e fissa al 2027 l’avvio delle vendite. Il costruttore cinese ha firmato memorandum d’intesa con otto importanti gruppi di concessionari tedeschi, creando una prima rete commerciale e di assistenza sul continente.

Xiaomi parte dai concesionari tedeschi

Gli accordi coinvolgono gruppi consolidati nella distribuzione automobilistica tedesca, ai quali Xiaomi affida la costruzione di una rete di vendita e assistenza.

La scelta è interessante anche per il modello commerciale. Mentre diversi nuovi marchi cinesi hanno scelto in Europa formule basate sulla vendita diretta o su modelli agency, Xiaomi punta fin dall’inizio sulla rete dei concessionari tradizionali. Una strategia che può richiedere maggiori investimenti, ma che permette di disporre rapidamente di strutture, personale e assistenza sul territorio.

L’obiettivo iniziale è la Germania, ma il progetto ha una portata europea. Xiaomi ha già aperto un centro di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera e negli ultimi mesi ha rafforzato la propria struttura internazionale, preparando il terreno per l’espansione.

SU7 e YU7, successo repentino in Cina

La sfida europea parte da risultati commerciali difficili da ignorare. Xiaomi afferma di aver consegnato oltre 700.000 veicoli elettrici in Cina dal debutto della prima vettura, avvenuto nel marzo 2024. La berlina SU7 ha superato quota 500.000 unità. Ancora più significativo è stato il debutto del SUV YU7, che ha raccolto oltre 240.000 ordini con caparra nelle prime 18 ore dal lancio.

Ora per un costruttore giovane come Xiaomi, il passaggio decisivo sarà riuscire a trasferire questo successo in un mercato molto più frammentato e sottoposto a regole, costi e dinamiche commerciali differenti come quello europeo.

Il nodo dei prezzi e dei dazi europei

La questione centrale sarà soprattutto il posizionamento delle vetture. In Cina Xiaomi ha costruito parte della propria forza anche attraverso un rapporto competitivo tra tecnologia, prestazioni e prezzo. Replicare questa combinazione in Europa sarà più complesso.

Le misure tariffarie europee sulle auto elettriche prodotte in Cina rappresentano infatti uno degli elementi da considerare, insieme ai costi logistici, agli adeguamenti normativi e alla necessità di costruire una rete di assistenza.

Tanta tecnologia per competere

Il debutto arriva in una fase in cui la competizione nel mercato europeo delle auto elettriche si sta intensificando, con i costruttori cinesi sempre più presenti e i marchi tradizionali impegnati a difendere quote di mercato.

Oltretutto Xiaomi non porta soltanto un nuovo marchio automobilistico: il progetto punta a collegare l’auto al proprio ecosistema tecnologico. La firma con gli otto dealer tedeschi è quindi più di un accordo commerciale preliminare: è il primo tassello concreto di una strategia europea che nel 2027 potrebbe portare sulle nostre strade un concorrente particolarmente attrezzato sul fronte tecnologico e con una forte esperienza già accumulata nel mercato elettrico cinese.