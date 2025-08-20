Xiaomi in Europa dal 2027. Ma la nuova YU7 si incaglia in fabbrica

Paradossi cinesi: la seconda auto elettrica del colosso dell’elettronica Xiaomi, il SUV YU7 da 35.000 euro (in Cina), ha riscosso un tale successo ( 240.000 ordini in 18 ore al lancio di giugno) che le prime consegne arriveranno tra più di un anno. Eppure già pianifica lo sbarco in Europa dal 2027.

Prima ancora che un solo esemplare sia finito nelle mani di un cliente, Xiaomi YU7 viene magnificato come l’auto che polverizzerà tutti i record di vendita di Tesla Model Y, sovrastandola anche in tecnologia.

Più di un anno d’attesa. Il CEO: “Comprate altro”

Tuttavia il ritardo nell’avvio della macchina produttiva ha indotto il CEO Lei Jun a lanciare ai potenziali clienti un appello decisamente controcorrente: se giudicate i tempi d’attesa troppo lunghi, rivolgetevi alla concorrenza che offre a sua volta «modelli molto buoni». E qualcuno l’ha addirittura citato: Xpeng G7 , Li Auto L8 e persino la rivale per eccellenza Tesla Model Y. Cavalleria o guanto di sfida?

L’attesa prevista sarà davvero quasi infinita, con tempi di consegna previsti fra 56 e 59 settimane. Questo ha suscitato commenti caustici sulla stampa specializzata cinese e internazionale, che in alcuni casi hanno assunto i contorni di una campagna diffamatoria.

Di certo sorprende un tale errore di programmazione strategica in uno dei primi gruppi mondiali dell’elettronica di consumo che spazia dagli smartphone ai computer portatili, dai robot per la pulizia della casa ai fornelli a induzione. Ma a dispetto di una certa frustrazione tra chi ha prenotato il nuovo gioiello a quattro ruote, la maggioranza dei clienti è ancora disposta ad aspettare un anno intero piuttosto che arrendersi.

Ritardi anche per la berlina dei record SU7

Anche il primo modello Xiaomi SU7 ha sofferto di problemi analoghi. A fronte delle promesse dell’azienda che vantava una capacità produttiva di 350 mila auto all’anno, la berlina elettrica SU7 non ha raggiunto le 200 mila consegne ad oltre un anno dal lancio. E ha tutt’ora una lista d’attesa che va, a seconda delle versioni, da un minimo di 13 a un massimo di 46 settimane. L’obiettivo di produzione è stato abbassato così a 300 mila pezzi annui.

Nonostante queste difficoltà il gruppo risponde rincarando la dose delle promesse. Proprio ieri il presidente Lu Weibing ha confermato che dal 2027 le auto Xiaomi saranno commercializzate al di fuori della Cina, partendo dall’Europa. Non ha specificato quali modelli arriveranno nel Vecchio continente ma gli addetti ai lavori scommettono sulla SU7 in prima battuta. Anche per questo Xiaomi avrebbe scelto il circuito del Nurburgring come teatro per realizzare (e pubblicizzare senza risparmio di mezzi) i record messi a segno.