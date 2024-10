Xiaomi batte Tesla e Porsche al Nurburgring: la SU7 del brand cinese, famoso per l’elettronica di consumo, fa registrare un tempo eccezionale: 6,46, 874.

Xiaomi batte Tesla S Plaid e Porsche Taycan stabilendo un nuovo record

Occhio ai cinesi. Non solo per la capacità di costruire auto elettriche con costi nettamente inferiori rispetto ai concorrenti occidentali. Anche nella fascia alta del mercato, quello delle auto più prestazionali, sono in grado di dire la loro, con prodotti straordinari. Nelle settimane scorse aveva stupito tutti un’uscita del n.1 della Ford, Jim Farley. Dopo un viaggio da Shanghai a Chicago, il top manager americano aveva fatto sapere di avere guidato la Xiaomi per diverse settimane e di esserne rimasto entusiasta. Ma nessuno si aspettava che la SU7 fosse in grado di surclassare la Porsche Taycan, la Tesla Model S Plaid e anche la Rimac Nevera sul mitico circuito tedesco del Nurburgring. Un record (per le vetture a 4 posti) stabilito dopo non poche vicissitudini: il maltempo ha più volte fatto rinviare il test, che si è poi potuto effettuare il 28 ottobre.

Potenza di 1.526 Cv, accelerazione 0-100 in 1,97″

In pista è andato un prototipo (versione Ultra) del modello che verrà venduto inizialmente in Cina nei prossimi mesi (la lista d’attesa già notevole). Con una potenza impressionante, 1.526 CV, e un’accelerazione spaventosa: da 0 a 100 km/h in soli 1,97 secondi. Il prezzo del SU7 Ultra (gli ordini sono già stati aperti) è stato fissato in 814.900 yuan, pari a circa 105.000 euro. Lei Jun, il carismatico fondatore e numero uno di Xiaomi, parla dell’impresa sul circuito tedesco come di “un exploit eccezionale, ma anche l’inizio di un nuovo appassionante capitolo”. Spiegando che la versione di produzione manterrà la struttura base del prototipo. Con la configurazione a 3 motori e la batteria CATL Qilin 2.0 ricaricabile dal 10 all’80% in soli 11 minuti. Quanto all’autonomia, si parla di 630 km nel ciclo di omologazione CLTC, piuttosto ottimistico, ma siamo comunque al di sopra dei 500 km anche con lo standard WLTP.