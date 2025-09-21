Xiaomi aggiorna il software della SU7 dopo un crash mortale. La decisione dopo un diktat delle autorità cinesi che vigilano sulla sicurezza stradale.

Xiaomi aggiorna il software, costretta dalle Autorità di vigilanza

in Occidente sono in molti a pensare che il mondo dell’automobile in Cina sia una specie di Far-West deregolamentato. La notizia arrivata in settimana da Pechino conferma ancora una volta che non è così. Il produttore locale Xiaomi dovrà applicare una ‘patch‘, consistente in un aggiornamento del software, a oltre 110.000 auto elettriche già sul mercato. Questo a causa di un difetto del sistema di assistenza alla guida, come annunciato dall’Autorità di regolamentazione nazionale, pochi mesi dopo un incidente in cui persero la vita tre ragazze. “Il sistema potrebbe essere carente nel riconoscere, allertare o gestire scenari estremi“, ha scritto l’Autorità in una nota ufficiale. Aggiungendo che Xiaomi “effettuera’ un aggiornamento software gratuito via OTA (over-the-air) per eliminare questo difetto“.

L’incidente è costato la vita a tre ragazze

Un po’ tutte le Case automobilistiche cinesi, nate nell’epoca del digitale, stanno correndo per sviluppare tecnologie di assistenza alla guida. È il nuovo campo di battaglia in un mercato ultra-competitivo. Ma proprio queste tecnologie sono state oggetto di un acceso dibattito a seguito dell’incidente mortale che ha coinvolto la SU7 a marzo. Stiamo parlando del modello di punta di Xiaomi, azienda che, essendo nata nel mondo dell’elettronica di consumo, punta molto sulla parte software. La sua modalitàdi assistenza alla guida, chiamata Navigate On Autopilot (NAO), era attivata al momento dell’incidente. Secondo Xiaomi, l’auto ha rilevato un ostacolo su un tratto di autostrada in costruzione e ha emesso un avviso prima di cedere il controllo al conducente. Una ricostruzione dei fatti che non ha convinto del tutto l’Autorità di controllo. Ricordiamo che già nel 2021 Tesla fu costretta a richiamare 300 mila vetture in Cina, per il controverso fenomeno delle unintended accelerations, le accelerazioni non volute.