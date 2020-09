Xi Jinping all’ONU: “Cina a emissioni zero entro il 2060”

«Sì, ma cosa serve la virtù europea se la Cina continua ad emettere gas serra tre volte più di noi?». Quante volte ci rispondono così gli euroscettici del clima. Da oggi avremo almeno il diritto di replica. La Cina raggungerà il picco delle emissioni clima alteranti prima del 2030 e da allora inizierà a ridurle per raggiungere emissioni nette di crbonio pari a zero nel 2060.

Cambiamento “radicale” in Cina

Non è un gran ché, visto che gli Accordi di Parigi e gli obiettivi dell’Unione Europea pongono l’asticella della decarbonizzazioe totale al 2050. Tuttavia quello cinese è un impegno ufficiale e preciso, a fonte di altri grandi Paesi che non ne hanno assunto alcuno. O che additittura, come gli Stati Uniti di Trump, si sono sfilati dagli accordi sottoscritti in sede ONU. Il Presidente Xi Jinping ha annunciato i nuovi obiettivi ambientali cinese con grande enfasi di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ciò richiederà, ha detto, «un radicale rimodellamento dell’economia cinese».

E’ la prima volta che il più grande emettitore di CO2 del mondo con il 28% delle emissioni globali si impegna a porre fine al suo contributo netto al cambiamento climatico.

Una risposta agli attacchi di Trump

Xi ha parlato subito dopo Donald Trump che ha definito l’Accordo di Parigi «un accordo unilaterale» e ha criticato la Cina per essere la più grande fonte di emissioni di carbonio al mondo. Xi ha aggiunto che la Cina aumenterà i suoi sforzi «adottando politiche e misure più vigorose» e ha esortato tutti i Paesi a perseguire una «ripresa verde dell’economia mondiale nell’era post-COVID».