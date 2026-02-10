Xeevo E904i, trattore elettrico cinese per gli agricoltori e per tutte le attività di manutenzione del verde pubblico e strade degli enti locali. Rispetto ad altri trattori di cui abbiamo scritto ha una batteria da oltre 105 kWh che assicura, sempre secondo l’uso, fino ad otto ore di autonomia. Il prezzo? Nel sito aziendale è messo in evidenza: 99. 300 euro.

Due motori elettrici e batteria da 105 kWh

Xeevo E904i, sviluppato da ZSHX Advanced Tractor, utilizza due motori elettrici indipendenti, ciascuno con una potenza nominale di 66 kW/90 CV. In modalità di carico elevato, la potenza massima raggiungibile dal sistema di 90 kW/122 CV è disponibile per 30 secondi. In combinazione con un cambio meccanico a quattro velocità, l’E904i offre un intervallo di coppia molto ampio pensato per un funzionamento flessibile. La scelta dei due motori è giustificata con il fatto che la separazione della potenza di trasmissione e della presa di forza consente «per la prima volta, di eseguire lavori più impegnativi come fresatura, erpicatura o falciatura mantenendo la massima trazione, senza perdite di potenza o sovraccarico del motore».

La batteria al litio-ferro-fosfato Catl si caratterizza per l’alta capacità da 105 kWh, «progettata specificamente per le esigenze agricole». L’autonomia? Rispetto alle automobili o agli autobus in questo campo sono diverse e maggiori i fattori che incidono sulla resa temporale. Si riduce l’autonomia a seconda del tipo di applicazione, del profilo del terreno e delle prestazioni richieste, un carico completo consente, secondo l’azienda, un tempo di lavoro puro dalle 4 alle 7 ore, senza necessità di ricarica. Questo è più che sufficiente per molte attività quotidiane nella coltivazione di ortaggi, viticoltura o frutticoltura visto che ci sono diverse pause nelle attività in campo. Incide anche il recupero di energia in fase di decelerazione o in discesa.

Per le aziende con elevata produttività o che lavorano su due turni per Xeevo E904i viene offerta la ricarica rapida. Più precisamente con il caricabatterie da 120 kWh CC e 600 V di tensione che permette la ricarica in 1 ora. «Si può fare durante la pausa pranzo», ha spiegato Yongjun Chen, fondatore e CEO di ZSHX, durante la fiera Agritechnica.

Dopo la Cina approda in Europa, il confronto con il diesel

Sul sito Profi si svelano le strategie commerciali di Xeevo E904i già in vendita in Cina. Ora ZSHX ha stretto una partnership con l’importatore tedesco di Solis ma si lavora anche per il Regno Unito e l’Irlanda. Alla testata il Ceo Chen ha raccontato che è in sviluppo un modello più piccolo da 50 CV e una più grande da circa 140 CV. «I trattori elettrici sono il futuro», aggiunge. «Offrono coppia immediata e possono ridurre i costi operativi complessivi di oltre l’80%».

Sul fronte consumi sul sito aziendale sono pubblicate con i modelli di comparazione. Vediamo: «I nostri motori elettrici raggiungono un’efficienza fino al 95%, il che significa che 95 kilowattora su 100 utilizzati si trasformano direttamente in potenza meccanica utilizzabile. E questo vale per l’intera gamma di velocità, anche a carico parziale o con avviamenti frequenti». Il diesel da 90 CV «Ha un’efficienza di appena il 30-40%, a seconda del carico e della velocità. Gran parte dell’energia viene sprecata a causa dell’attrito, del calore di scarto e dei componenti ausiliari come i sistemi di raffreddamento o i turbocompressori». Fin qui ci siamo, sono le stime sui motori elettrici. Conseguenze sui consumi: «Fino al 60% in meno di consumo energetico a parità di produttività». Bene ma in Italia bisogna fare i conti con il contributo statale sul gasolio agricolo. Agevolazione che non aiuta lo sviluppo del sistema elettrico.