X-FUN, il trimarano gonfiabile ed elettrico

Con X-FUN il trimarano è gonfiabile e facilmente trasportabile (pesa solo 30 chili). Sta dentro una borsa e permette di immergersi nella natura grazie al motore elettrico che garantisce silenzio e assenza di odori sgradevoli.

Con X FUN il trimarano si trasporta in una borsa

Lo abbiamo provato l’anno scorso al Salone di Venezia e nell’ultima edizione abbiamo intervistato Giacomo Sanfilippo, titolare di Aquatix e distributore italiano di Extra Marine, l’azienda francese che ha sviluppato X-FUN, il trimarano gonfiabile pensato per rendere la navigazione elettrica sempre più accessibile.

Ci aveva stupito nel 2024 perché nonostante il motore sia piccolo, raggiunge una buona velocità, arriva fino a 7.5 nodi grazie alla leggerezza del natante.

«X-FUN pesa 35 kg e, una volta sgonfio, si ripone in una borsa da trasporto, rendendolo estremamente comodo da gestire» spiega l’imprenditore sottolineando che è una buona soluzione per chi non ha spazio o mezzi per il rimessaggio e la custodia.

Il nome FUN è acronimo di Flexible Ultralight Navigation, a sottolineare la filosofia del progetto: facilità d’uso, leggerezza e maneggevolezza.

«Si gonfia con una pompa a batteria che consente di preparare i tre scafi in circa 20 minuti. Il risultato è una struttura stabile e robusta, ideale per diverse tipologie di utilizzo».

Tecnologia europea per lo scafo di X FUN, il motore elettrico si può scegliere

«Lo scafo è interamente prodotto in Europa, mentre la motorizzazione è affidata agli elettrici E-Propulsion, sono cinesi». Ma non mancano alternative sul mercato, per restare in Francia con i motori Temo, e nello stand a Venezia c’era la versione con i fuoribordo Remigo.

«X-FUN non è vulcanizzato ma incollato a mano, il che elimina i problemi legati allo scollamento con l’aumento della temperatura».

Tra le dotazioni standard una scaletta telescopica in acciaio inox e supporti per i remi in alluminio. Il modello, garantito tre anni e certificato in Categoria D, può trasportare fino a quattro persone, misura 4 metri in lunghezza per 1,7 di larghezza e può sopportare un carico massimo di 350 kg.

X-FUN è stato pensato anche per attività di supporto a bordo degli yacht dove può essere ospitato. «Utile anche per la pulizia dello scafo o per il trasporto di piccoli carichi – si evidenzia nel sito della casa madre – è una soluzione particolarmente apprezzata per gli yacht».

Per chi vuole aggiungere un tocco di adrenalina c’è la versione X-FUN Kite Pack, che permette di sfruttare la forza del vento per la propulsione, aumentando autonomia e divertimento.

Il prezzo? Dipende dalle opzioni di allestimento. Senza motore si vende a 7.800 euro, così si ha libertà di scelta sul fuoribordo che si ritiene più adatto, mentre venduto insieme al motore si va dagli 8.900 ai 9.900 a seconda della marca del propulsore.

La versione professionale: X-TRIPLE: anche per noleggio, stabilimenti balneari e hotel

Per usi più strutturati, l’azienda propone anche X-TRIPLE, una versione modulare pensata anche per aziende turistiche, noleggiatori e interventi di pubblica utilità. Insomma dagli hotel agli stabilimenti balneari.

Può ospitare fino a sei passeggeri e sopportare 500 kg di carico. Non richiede rimessaggio tradizionale e può essere trasportata in quattro borse da 20 kg ciascuna. Il prezzo per questa versione sale a 12.000 euro senza motore e 14.000 con il sistema di propulsione.

X-TRIPLE viene proposto anche per operazioni di salvataggio, logistica in emergenza e interventi in aree alluvionate.

Infine per chi cerca il massimo comfort si propone X-TENT, una tenda gonfiabile compatibile con tutte le imbarcazioni della gamma.

