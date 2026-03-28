Wuling rilancia la sua popolare citycar elettrica low cost

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La mitica Wuling, mini EV che guidò la prima ondata elettrica cinese sei anni fa, si rifà viva in Cina con aggiornamenti significativi: autonomia fino a 300 km, ricarica rapida e prezzo sotto i 6.000 euro. Il modello vuol continuare a presidiare il segmento delle microcar elettriche urbane, in un mercato sempre più affollato.

La piccola elettrica cinese, tra le più vendute nel suo segmento negli ultimi anni, si evolve ma senza tradire una formula finora vincente: dimensioni compatte, vocazione urbana e prezzi decisamente molto bassi. Tuttavia, l’aggiornamento 2026 punta a colmare alcuni limiti delle versioni precedenti, in particolare sul fronte autonomia e ricarica.

Design compatto, ora più moderno

Le dimensioni della Hongguang Mini EV 2026 restano estremamente compatte: 3.2 m. di lunghezza, 1.5 m. di larghezza e 1.5 m. di altezza, con un passo di 2.190 mm. Numeri che confermano la destinazione urbana, facilitata anche da un raggio di sterzata di soli 4,5 metri.

Il nuovo modello – evoluzione della versione a cinque porte introdotta nel febbraio 2025 – si presenta con un’estetica in parte modernizzata, definita “sweet square”, che combina una carrozzeria squadrata con elementi arrotondati. Spiccano i fari LED circolari, gli specchietti ridisegnati e nuovi dettagli estetici che rendono l’auto sicuramente più al passo coi tempi.

Tra le novità anche nuove colorazioni, cerchi dal design “a trifoglio” e un portellone posteriore più accessibile.

Ricarica rapida e 3oo km di autonomia

Sotto il cofano troviamo un motore elettrico da 30 kW, in linea con la generazione precedente, ma abbinato a miglioramenti sull’efficienza complessiva.

A seconda dell’allestimento scelto, sono previste autonomie (ciclo CLTC) di 205 km o 301 km, con consumi dichiarati di 8,9 kWh/100 km. La batteria è di tipo litio-ferro-fosfato (LFP), scelta diffusa per la sua maggiore durata e sicurezza.

La vera novità è l’introduzione della ricarica rapida in DC, che consente di passare dal 30% all’80% in circa 35 minuti. Un upgrade importante per una citycar di questa fascia di prezzo, che finora era spesso limitata alla ricarica lenta.

Più tecnologia nell’abitacolo

Anche all’interno dell’abitacolo, la piccola Wuling fa un salto in avanti, con la plancia completamente ridisegnata per offrire più spazio e funzionalità.

Debutta un display centrale da 10,1 pollici con una nuova interfaccia utente e menu rapidi a tendina. Il sistema integra diverse modalità preimpostate, tra cui riposo, campeggio, pioggia/neve e pet mode, pensate per adattare rapidamente l’auto a diversi utilizzi quotidiani.

La connettività è uno degli aspetti più evoluti. Tra le novità: gestione remota tramite app, aggiornamenti OTA e compatibilità futura con Apple CarPlay, Huawei HiCar e CarLink. Presenti anche accesso e avviamento keyless.

Sicurezza e struttura

Per dare maggiore attenzione alla praticità sono stati inseriti ben 20 vani portaoggetti e i sedili posteriori abbattibili, che portano la capacità di carico fino a 838 litri.

Non mancano gli accorgimenti per quanto riguarda la sicurezza. La struttura utilizza un telaio a gabbia con il 60% di acciaio ad alta resistenza, con rinforzi nei punti critici. Tra le dotazioni di sicurezza figurano invece airbag frontali e controllo elettronico della stabilità.

Costa pochissimo: parte da meno di 6 mila euro

Il successo della Wuling Hongguang Mini EV in Cina è ormai consolidato (è stata anche l’EV più venduta in assoluto ai suoi esordi), anche perchè rimane una delle elettriche più accessibili a livello di prezzo. Il modello 2026 è infatti disponibile in Cina ad un costo compreso tra 44.800 e 54.800 yuan (circa 5.600-6.800 euro).

Resta aperta la questione di un suo eventuale arrivo in Europa. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’importazione di questo modello, che dovrebbe comunque affrontare standard di sicurezza e normative più stringenti. Tuttavia, il posizionamento ultra-economico e le dimensioni compatte potrebbero renderla interessante per il mercato europeo, soprattutto nelle grandi città dove cresce la domanda di microcar elettriche accessibili.