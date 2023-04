Wuling Bingo, il meglio di Shanghai

Wuling Bingo: tra le tante novità elettriche svelate al Salone di Shanghai, è sicuramente questa la più interessante. Anche in vista di uno sbarco in Europa.

La Bingo è la sorella maggiore di una piccola citycar di enorme successo in Cina, la Hongguang Mini EV. Entrambe appartengono alla Wuling, una marca che è stata creata dalla cinese SAIC e dall’americana General Motors. E che ora, visto che l’appetito viene mangiando, ha deciso di alzare la posta con un nuovo modello, di dimensioni maggiori. La Bingo è lunga 395 cm (32 cm. in più della 500e), larga 170 e alta 158, con un passo di 256 cm. In Cina è disponibile con due motorizzazioni, tutt’altro che performanti: una da 30 kW (41 CV) e un’altra da 50 kW (68 CV). Due anche le batterie tra cui scegliere: una da 17,3 kWh e una da 31,9 kWh, con autonomia rispettivamente di 203-333 km. Quest’ultimo dato è però calcolato con i criteri di omologazione cinese, più di manica larga rispetto al nostro WLTP, e vanno ridotti di un 25% circa.

Il prezzo? In Cina va da 8 a 12 mila euro

Ovviamente il dato che più colpisce è il prezzo. In Cina si parte dall’equivalente di poco più di 8 mila euro per la versione con batteria da 17 kWh. Pe sfiorare i 12 mila euro con la versione con batteria estesa, che si ricarica anche in corrente continua (dal 30% all’80% in 35 minuti). Impossibile pensare a listini di questo genere in Europa, dove peraltro sembra verosimile che venga importata la versione con batteria da 31,9 kWh. Ma se anche il prezzo da noi fosse superiore del 50%, tenendo conto di tasse e spese di trasporto, saremmo comunque in presenza di un veicolo da 18 mila euro. Meno incentivi. Decisamente meno cara dell’elettrica più costosa attualmente a listino, la Dacia Spring (anch’essa fabbricata in Cina), che parte da 21.450 euro. Per saperne di più, c’è in rete un bel video girato da Fully Charged.