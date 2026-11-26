Wroom dà i numeri di utenti e fatturato: una buona cosa e un gesto di trasparenza in un mondo come quello della ricarica piuttosto opaco.

Wroom dà i numeri: 60 mila utenti, fatturato 800 mila euro

Oltre 15mila colonnine accessibili tramite piattaforma, più di 60mila utenti registrati e 800mila euro di fatturato nel primo anno di attività. Sono i numeri con cui Wroom, start-up innovativa di Bergamo operativa dal 2025, chiude il primo bilancio. L’azienda sviluppa soluzioni software e servizi tecnici per la gestione della ricarica pubblica e privata. Destinate a operatori, aziende e pubbliche amministrazioni. “Alla base della crescita c’è un ecosistema tecnologico proprietario sviluppato interamente in Italia. Composto da un’app per utenti finali e da una piattaforma gestionale avanzata che consente di amministrare in modo centralizzato ricariche, accessi, utilizzi e operatività“, spiega Wroom. “Grazie agli accordi di interoperabilità con i principali operatori, gli utenti accedono in modo semplice a migliaia di ricariche su tutto il territorio nazionale“.

Grandi clienti come Politecnico, ospedali e STM

Wroom punta su uno sviluppo software interno e su un team tecnico che segue anche configurazione, installazione e manutenzione delle infrastrutture. “Abbiamo scelto di sviluppare internamente tecnologia e servizio per mantenere pieno controllo sull’evoluzione della piattaforma . E rispondere con rapidità alle esigenze di un mercato in continua trasformazione», spiega Lorenzo Monti, CEO di Wroom. Tra le realtà che utilizzano la tecnologia Wroom figurano istituzioni come il Politecnico di Torino, enti pubblici come l’Ospedale di Bergamo e ATS di Brescia e grandi aziende come STMicroelectronics. Accanto allo sviluppo software, la società opera come partner tecnico. Per operatori come Atlante segue manutenzione e messa in servizio delle colonnine. “Il vero valore non è solo costruire infrastruttura, ma renderla gestibile, accessibile, efficiente e integrata nei processi”.

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