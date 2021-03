Wrangler Magneto, la prima Jeep solo elettrica. Per ora è un concept, ma presto dovrebbe arrivare il modello di produzione, sotto le nuove insegne di Stellantis.

Wrangler Magneto, accelerazione 0-100 in 6,8 secondi

Finora la Jeep non si era spinta oltre l’ibrido plug-in, con due modelli (Renegade e Compass) accolti peraltro con un certo successo. Ora arriva il full-electric, su un’auto iconica come la Wrlangler. Sarà in mostra in una manifestazione per gli appassionati del marchio, l’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, in programma la prossima settimana.

La versione Magneto non nasce su una piattaforma elettrica dedicata, ma sulla base della Jeep Wrangler Rubicon 2020, a due porte. Con l’assiale adattato per ospitare il motore elettrico. “Il motore elettrico è collegato a una trasmissione manuale a sei velocità“, si legge in un comunicato. “Creando un unico propulsore manuale-elettrico con una frizione che funziona come se fosse un motore a combustione interna. Negli scenari di cambio rapido, il motore elettrico si innesta di nuovo all’inserimento della frizione per evitare il blocco del regime“. La Jeep parla di un’accelerazione 0-100km/h in 6,8 secondi.

Batterie da 70 kWh, ricarica da Porsche, a 800 volt

Il pacco-batterie è stato distribuito in quattro zone del sotto-scocca, per ovviare al fatto che l’auto non nasce per l’elettrico e anche per distribuire meglio i pesi. La capacità combinata di tutte le celle è di 70 kWh, con un sistema a 800 volt, quindi con ricarica rapidissima, sulla falsariga della Porsche. Non sono stati forniti dati sull’autonomia, ma il sito americano Electrek (qui l’articolo) azzarda un range di almeno 200 miglia, pari a poco più di 320 km.