Un calvario il mio WOW 774. L’azienda: “Ecco la nuova batteria”

Andrea ha comprato uno scooter elettrico WOW 774 circa un anno fa. Tutto bene fino all’estate, poi in luglio i primi problemi di malfunzionamento del powertrain. Andrea ci ha segnalato il problema e Vaielettrico l’ha messo in contatto con l’azienda, che si è attivata per controllare lo scooter, effettuare la riparazione e riconsegnarlo apparentemente a posto. Il malfunzionamento, però, si è ripresentato in novembre e da allora si è aggravato fino al nuovo episodio dell’altro giorno che ha indotto Andrea a coinvolgerci nuovamente. Come riportiamo qui sotto , oggi è intervenuto l’Amministratore Delegato di WOW Diego Gaiani, informandoci che è stato identificato il difetto originario e offrendo ad Andrea la sostituzione della batteria e l’estensione della garanzia per 12 mesi. Potete inviare segnalazioni e domande a info@vaielettrico.it

Quel maledetto “ERRO12” che mi ha lasciato a piedi

“ Non avendo ricevuto risposta alla mia precedente del 24 novembre scorso, scrivo nuovamente per aggiornare sulla situazione dello scooter il cui funzionamento ha continuato a degradarsi.

Attualmente (stamattina) sono partito da casa con un livello di carica del 60%; appena è sceso al 59% sono iniziati ad apparire alternativamente sul display i soliti messaggi “ERR013” (Bassa Tensione Singola Cella Batteria) e “ERR012” (Bassa Tensione Pacco Batterie), a qualsiasi accelerata anche minima.

A circa 200 metri dall’ufficio lo scooter si è spento completamente e fermato, e dopo alcuni secondi si è riacceso segnalando un livello di carica del 55%. Mi pare evidente che in queste condizioni il mezzo sia praticamente inutilizzabile.

Considerato che dopo oltre un anno dalla consegna e svariati interventi anche “radicali” il problema non è stato risolto, ed inoltre nonostante le promesse non vi è traccia né del bauletto (che a me serve assolutamente) né del rivestimento protettivo del vano sottosella, ho deciso che mi sbarazzerò dello scooter e ne acquisterò uno a benzina, alla faccia dell’inquinamento e del cambiamento climatico „ . Andrea Lucchese

WOW risponde: “Individuato il problema, rimedieremo”