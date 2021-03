Workhorse contro Us Post: “Flotta elettrica, l’ha detto Biden”

Workhorse Group contrattacca invocando il presidente Joe Biden e si appresta ad avviare una causa contro Us Post. Nel mirino, la decisione di affidare a Oshkosh Truck Corp la maxi commessa da 6 miliardi di dollari per rinnovare l’intera flotta di camion postali. L’ordine per i primi 150 mila veicoli prevede che solo il 10% sia elettrico. La Workhorse di Loveland, Ohio, aveva a sua volta presentato un’offerta per tutti i 225 mezzi della flotta, fornendoli tutti elettrici.

In tribunale contro la maxi commessa?

L’ordine, denominato Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) aveva tre pretendenti selezionati per la fase finale e Workhorse era l’unico a proporre solamente BEV. Ciò era coerente, sostiene l’azienda, con l’ordine esecutivo del presidente Joe Biden di rendere tutti i 645.000 veicoli della flotta federale a emissioni zero.

Tutti a Wall Street si aspettavano perciò che Workhorse si aggiudicasse tutta o gran parte la commessa, e avevano spinto alle stelle le azioni della società. Quando ciò non è accaduto, la scorsa settimana, i titoli Workhorse hanno perso di botto il 50% del loro valore in due giorni. Ieri in supporto a Workhorse sono scesi in campo anche 17 membri democratici del Congresso presentando una mozione che vincola Us Post a rivedere la sua decisione. Il documento è poi stato sottoscritto dal presidente della Commissione Trasporti. E USPS ha replicato dicendosi disposta a rivedere la sua decisione.

Assunzione di avvocati e consulenti

Intanto dopo un incontro con US Post, Workhorse «seguirà le corrette procedure previste dall’USPS per il reclamo ma cercherà anche altre opzioni a disposizioni», ha dichiarato l’amministratore delegato di Workhorse Duane Hughes. Ha poi ingaggiato una schiera di legali e uffici di consulenza, lasciando intendere che potrebbe far ricorso alla giustizia.

Workhorse nella bufera dei shortseller

La situazione è molto delicata, perchè ora Workhorse è finita in balia della speculazione ribassista, i cosiddetti shortseller che potrebbero assestarle una mazzata letale. Si ricorderà, per esempio, ciò che è successo l’anno scorso al costruttore di camion elettrici Nikola che ha portato alle dismissioni del fondatore. «Con la perdita del contratto USPS, estremamente redditizio, Workhorse ha perso la sua unica possibilità di guadagnare posizioni nel mercato dei veicoli elettrici» si è affrettato a dire lo shortseller Phillip Martinelli sul sito degli investitori Seeking Alpha.

La speranza di Workhorse è ora che Joe Biden decida di rinnovare l’intero consiglio di amministrazione di US Post e il suo presidente Louis DeJoy, di stretta fede Trumpiana per non aver seguito le disposizioni del neo presidente poco dopo il suo insediamento.