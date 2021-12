WonderBoost, disabili al lavoro sulla batteria ausiliaria per e-bike

WonderBoost è una batteria ausiliaria per e-bike; ha forma cilindrica e può essere montata nel portaborraccia. La produrrà una società cooperativa sociale di Sassuolo che dà lavoro a giovani disabili.



L’idea della coop sociale di Sassuolo (MO)

Wonder è la cooperativa sociale di tipo B nata nel luglio 2019 a Sassuolo e aderente a Confcooperative Modena. L’anno scorso ha vinto il secondo premio (8 mila euro) di Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità.



LEGGI ANCHE: E-bike e e-cargo bike con le batterie Pc: il progetto Velomodena 2.0

«WonderBoost è il nostro primo progetto – spiega il presidente di Wonder Andrea Baccarani – È un prodotto tecnologicamente innovativo, altamente sicuro e assemblato da persone diversamente abili, che ci permette di dare il giusto impatto sociale a un settore complesso come quello dell’alimentazione elettrica per e-bike, e non solo».



Crowdfunding per assumere i primi due ragazzi

Wonder ha appena lanciato una campagna di crowdfunding (raccolta fondi) per poter assumere i primi due ragazzi diversamente abili, formarli e mettere a loro disposizione un ambiente lavorativo sicuro per l’assemblaggio delle prime batterie.

WonderBoost nasce da una progettazione che ha coinvolto sette figure tecniche d’eccellenza nel campo meccanico (disegno dell’involucro sicuro), elettronico (progettazione del sistema di carica e scarica) e informatico (acquisizione dei dati resi disponibili su apposita app).



WonderBoost progettata per facilitare l’assemblaggio

Dopo una fase di progettazione e prototipazione durata quasi due anni, la cooperativa è pronta ad avviare la produzione di questa “borraccia elettrica intelligente” pensata per l’estensione dell’autonomia delle e-bike. E’ in grado di acquisirne, trasmetterne ed elaborarne i dati per garantire monitoraggio costante, sicurezza e assistenza real time.



«Crediamo fermamente in ciò che facciamo – sottolinea Andrea Ferri, educatore professionale di Wonder – e riteniamo di poter condividere alcuni valori con le persone che collaborano con noi: importanza del lavoro, attenzione alla qualità e sicurezza, giusto riconoscimento, rispetto per ogni abilità, senso di partecipazione, organizzazione e dialogo tra colleghi. Per poter offrire un posto di lavoro a persone svantaggiate, abbiamo voluto rendere unici i nostri prodotti affinché fossero assemblabili da lavoratori con lievi disabilità. Con WonderBoost vogliamo dimostrare che chiunque, ognuno con i propri talenti, può realizzare prodotti innovativi, sicuri ed efficaci».



Il processo di realizzazione prevede l’utilizzo di componenti semilavorati (tutti progettati dalla cooperativa) facili da assemblare anche da parte di persone diversamente abili, garantendo la massima sicurezza durante il processo di assemblaggio.



288 Wh in più che dialogano con la batteria di serie

«La prototipazione è conclusa, il brevetto registrato. Ora non restano che gli ultimi passi – dice Chiara Sartini, responsabile della campagna di crowfunding per Wonder – Con i primi di 10 mila euro potremo assumere i primi due ragazzi diversamente abili. Tutto quello che verrà in più sarà investito per la sicurezza dell’ambiente di lavoro».



La cooperativa ricorda che le persone fisiche e giuridiche possono detrarre o dedurre una percentuale dell’importo versato.

Queste le principali caratteristiche tecniche del pprodotto

Extra charge: 288 Wh (circa dal 30% al 50% di incremento dell’autonomia )

(circa ) Tecnologia: Batteria Li-Ion Samsung 18650 35E (le migliori sul mercato)

(le migliori sul mercato) BMS “Laptop class” (non cinese, progettato per WonderBoost, efficiente e sicuro )

(non cinese, progettato per WonderBoost, ) Fusto in alluminio anodizzato antiurto e personalizzabile al laser (es. Logo aziendale)

(es. Logo aziendale) Tensione di uscita: da 12 a 48V ( si adatta automaticamente )

) Assemblato da persone diversamente abili (e straordinariamente capaci)

(e straordinariamente capaci) Dimensioni: Diametro 80mm, Altezza 202mm

Tempo di ricarica 20% -> 100%: 180m (con caricabatterie in dotazione da 2A)

Peso: 1580g

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—