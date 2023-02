Dal Madagascar a Marsiglia con 100 container e 1400 tonnellate di merce biologica spinta al 90% dal vento: l’ultimo progetto di logistica a vela prende il nome di Windcoop, ed è anche il primo portacontainer al mondo spinto dal vento. Il progetto ha unito 1000 soci e raccolto 4 milioni. Il veliero misurerà 89 metri e per collegare Europa e Africa impiegherà 30 giorni, alla velocità di 8 nodi.

Un’impresa che ha raccolto 4 milioni, ora via alla gara per la costruzione del veliero

Quasi 1.000 soci e 4 milioni di euro raccolti. Sono i numeri di Windcoop, la cooperativa “armatoriale e militante”, così si definiscono, varata a giugno 2022. Interessante, per capire la solidità del progetto, conoscere gli imprenditori saliti a bordo. A iniziare dalla catena di negozi biologici dell’insegna Biocoop, Lobodis (torrefattore brettone) e le coop Ethiquable e Arcadie più i tanti finanziatori privati che vogliono dare una impronta con sempre meno carbonio alla logistica marittima.

Windcoop raccolti i fondi, è pronta a lanciare la gara d’appalto per la costruzione del primo portacontainer a vela. Sono stati annunciati anche i tempi: inizio costruzione a fine del 2023 ed entrata in servizio nel 2025. Un altro progetto come Neoliner e altri che puntano sull’energia del vento.

Una superficie velica da 2.340 metri quadri

La superficie velica sarà di 2.340 metri quadri e il pescaggio di 62 metri. Peccato per la scelta del motore ausiliario diesel: con tanta superficie a disposizione sarebbe stato possibile produrre in autonomia una buona quantità di energia, e puntare sulla propulsione elettrica. Anche se gli organizzatori promettono di navigare almeno per il 90% del tempo sola a vela. La velocità di crociera? Stimata in 8 nodi, ma gli skipper sono pronti ad aumentarla con un buon vento.

I responsabili del progetto spiegano la rotta: “Abbiamo scelto di tracciare una linea che serva Toamasina, ma anche altri 5 porti secondari del Madagascar, in modo da avvicinarci ai nostri clienti. Questa strategia permette di aprire e rivitalizzare i territori, di coinvolgere la popolazione locale, ma anche di limitare i trasporti terrestri“.

Interessante la proposta di ospitare dodici passeggeri che potranno vivere questa avventura commerciale e sociale a bassa impronta di carbonio. E non è finita qui: “Ascoltiamo i nostri soci e clienti per sviluppare la nostra flotta di navi in ​​tutto il mondo. Molti mercati sono interessanti, studieremo tutte le opportunità“.

