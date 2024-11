Webinar sulle ricariche aziendali: la soluzione finale by Virta

Si arricchisce di tre relatori il nostro webinar in programma per domani 5 novembre dalle 10 alle 11, dedicato alle ricariche per le flotte aziendali elettriche. A Edouard Marciano, sales director di Virta Italia, promotore dell’evento in collaborazione con Vaielettrico, si aggiungono tre partner strategici di Virta per le operazioni italiane. Un motivo in più per non perderlo. Il webinar è gratuito previa iscrizione a questo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uh2kcjhUTvidtNbShYYXhg#/registration.

Il webinar, sesto appuntamento della serie “Speciale Ricarica“, si rivolge in particolare a piccoli imprenditori e fleet manager. Tuttavia la piattaforma di gestione delle ricariche sviluppata della società di origine finlandese Virta è uno strumento prezioso per tutte le modalità di ricarica, private, semi pubbliche e pubbliche. Quindi, oltre alle ricariche aziendali, anche ricariche condominiali, in strutture di accoglienza, grandi parcheggi e reti proprietarie di stazioni di ricarica pubblica.

Virta è in Italia da agosto scorso, ma ha già realizzato alcune importanti infrastrutture di ricarica aziendali. Porterà a conoscenza dei partecipati un esempio concreto, quantificando i vantaggi apportati alla sostenibilità del parco auto e ai bilanci del cliente.

Strategy&-Pwc, Telebit e Elettrificami: tre partner di Virta per sapere tutto sulle ricariche aziendali (e non solo)

Operando come progettista dell’intera infrastruttura, si avvale in Italia della collaborazione di partner selezionati per l’hardware, l’installazione e la manutenzione, nei cui confronti Virta agisce come aggregatore e coordinatore. Mentre il software è interamente proprietario. Gestisce sia le funzionalità dirette, sia l’ottimizzazione energetica, sia i delicati sistemi di sicurezza nello scambio telematico di dati sensibili.

All’evento di domani 5 novembre, come dicevamo, parteciperanno, oltre a Virta, tre partner italiani accreditati: si tratta di Stefano Corradini, della società di consulenza strategica Strategy&-PWA Italia, di Massimo Sabbioneda, direttore di divisione della società di installazione Telebit e di Davide Caliaro partner di Elettrificami specializzata nella pianificazione di flotte elettriche.

