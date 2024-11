Webinar ricarica/ L’e-mobility a Key: tutte le novità in anteprima

Una grande anteprima di tutto quel che ci riserva l’anno prossimo in tema di e-mobility: anche questo è Key-The Energy Transition Expo, in calendario dal 5 al 7 marzo 2025 alla Fiera di Rimini. Per saperne di più, pianificando a ragion veduta una visita o una partecipazione come espositore, potete iscrivervi gratuitamente al webinar del 6 dicembre prossimo, alle ore 11, che chiude la nostra serie “Speciale Ricarica”.

Alla mobilità elettrica Key-The Energy Transition Expo dedica intere sezioni espositive (leggi) con messaggi “forti” su almeno quattro idee guida.

Quattro temi in evidenza per l’edizione 2025

-Il ruolo delle flotte aziendali nel processo di conversione elettrica del trasporto

-Il potenziamento della rete di ricarica pubblica partendo però da una chiara presa d’atto dei progressi già compiuti in Italia.

-La diffusione della trazione elettrica a 360 gradi, quindi ben oltre il trasporto su strada ma anche la nautica, le macchine agricole, i mezzi movimento terra e da lavoro.

-Lo sviluppo di un filiera produttiva italiana nel settore strategico delle batterie, sia per la mobilità sia per l’efficienza della rete elettrica in prospettiva della transizione alle fonti rinnovabili.

Assistiamo a un processo di trasformazione dirompente, come dimostrerà l’edizione 2025 di Key con un nuovo record di espositori e presenze. Inoltre un foltissimo programma di eventi farà il punto sulle tendenze in atto, sia nel mondo industriale sia in quello tecnologico e scientifico.

Appuntamento on line con Christian Previati venerdì 6 dicembre alle 11

Tantissime dunque le novità in vetrina, come ci anticiperà Christian Previati, Senior Project Manager, responsabile commerciale e marketing della manifestazione, ospite del nostro webinar.

La manifestazione Key-The Energy Transition Expo è promossa da Italian Exibition Group. E’ dedicata a tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Qui la descrizione e il programma completo.

La partecipazione al webinar di Venerdì 6 dicembre è come sempre gratuita, previa iscrizione al link https://us02web.zoom.us/webinar /register/WN_Z759GRODSLyiRgQks_63eQ#/registration Tutti i partecipanti potranno inviare domande al relatore utilizzando la chat o la funzionalità “Domande Risposte”.

