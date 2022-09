Webinar ChargePoint su flotte elettriche (15 settembre)

Domani (15 settembre 2022) webinar di ChargePoint e AIAGA sulla mobilità elettrica. Questo il titolo dell’incontro online: “Verso una flotta green: come superare le barriere iniziali ed impostare un progetto d’elettrificazione con successo”. Appuntamento sul web alle 11.

Quali sono i temi del webinar: Le ultime prospettive e tendenze di adozione dei veicoli elettrici in Italia e nel mondo. Le sfide con le quali ci si confronta nell’impostare un progetto d’elettrificazione della flotta. Gli aspetti fondamentali da considerare per semplificare ed avere successo operativo nell’elettrificazione della flotta: ricaricare in azienda, per strada, a casa.

Andrea Marcolla, regional sales manager di ChargePoint: “Partendo dagli ultimi dati e risultati sulla mobilità elettrica, presenteremo soluzioni concrete ed esempi pratici frutto di anni di esperienza in mercati e realtà all’avanguardia, sfateremo i falsi miti e verità in merito agli ostacoli nel poter passare oggi ad una flotta elettrica“.

Chi è ChargePoint? “Siamo uno dei principali operatori del settore EV-charging e abbiamo acquisito una posizione rilevante nel segmento flotte. Abbiamo pensato di organizzare un webinar in italiano, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti input sul come affrontare il processo di elettrificazione”.

Per partecipare cliccare sul link