Webinar/ Atlante vi spiega la sua idea di ricarica B2B







Il network di ricarica ultrafast Atlante si rivolge al mercato B2B con un’offerta disegnata su misura per le aziende. La presenterà alla community di Vaielettrico in un webinar fissato per mercoledì 24 giugno dalle ore 12. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qF1lp9cGSnKrUptMGQMgDA.

Il co fondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini ne parlerà con Marc Oliver Rossi – Chief Commercial Officer Atlante e Silvia La Cognata – Revenue&Partnership Manager Atlante.

Non solo tariffe: un ecosistema di ricarica per le aziende

Aziende e fleet manager si trovano ad affrontare nuove sfide legate alla transizione elettrica: costi, semplicità di utilizzo, copertura del network e vantaggi concreti per dipendenti e collaboratori. Secondo la visione di Atlante si tratta insomma di gestire un nuovo ecosistema incardinato sul tema della ricarica. Partendo dalla consulenza per arrivare a tariffe su misura negoziate caso per caso ed estese a tutta la rete dei partner Charge League (Atlante, Electra, Fastned e IONITY) più Free to X. Parliamo di circa 1.800 punti di ricarica in Italia e 13.00o punti di ricarica in tutta Europa.

La stessa tariffa agevolata riservata alle auto della flotta aziendale sarà applicata ai dipendenti che ricaricheranno le proprie auto elettriche private attraverso la App e la RFID card MY Atlante. Ogni transazione fatturata da Atlante sarà condivisa su B2B Portal, consentendo agli uffici contabilità e ai fleet manager dell’azienda di monitorare la situazione in tempo reale e a 360 gradi. Atlante garantirà inoltre assistenza e supporto e un servizio di notifica per eventuali indisponibilità momentanea di qualche stazione di ricarica.

Filo diretto con i lettori il 24 giugno (ma bisogna iscriversi)

Ricordiamo che tutti i partecipanti iscritti al webinar del 24 giugno potranno formulare domande scritte ai relatori attraverso la chat della piattaforma ZOOM. La registrazione integrale sarà successivamente caricata e messa a disposizione sul canale Youtube di Vaielettrico.