Webinar Asstra ed Enel X: fondi pubblici per e-bus (29 gennaio)

ASSTRA e Enel X hanno organizzato, all’interno di Mobility Innovation Tour, un webinar dedicato alla transizione elettrica nel trasporto pubblico locale. Un incontro dedicato a come utilizzare al meglio i fondi del Piano strategico nazionale. L’appuntamento sul web è fissato per venerdì 29 gennaio alle 11 sulla piattaforma Zoom.

ASSTRA è l’associazione delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli enti locali che private, che con Enel X ha annunciato un protocollo d’intesa finalizzato a rendere più sostenibile il trasporto pubblico locale. Si parte, come si legge nel comunicato stampa che annuncia il webinar, dal ritardo italiano nell’elettrificazione.

In Europa immatricolati il 15% di bus zero emission, in Italia siamo solo al 5%

Nel testo che illustra il contenuto dell’incontro online si punta sul differenziale tra l’Italia e il resto del continente europeo: “Per lanciare la volata alla transizione energetica, Asstra ed Enel X mettono al centro dell’attenzione lo sviluppo di business model innovativi. In Italia l’adozione di bus elettrici fatica a ingranare la marcia: mentre nei paesi dell’Europa occidentale nel 2020 una media di quasi il 15 per cento dell’immatricolato urbano è ascrivibile a mezzi zero emission, nel nostro Paese il rinnovo delle flotte procede sotto il segno delle alimentazioni tradizionali, relegando l’elettrico al ruolo di comparsa con un piccolo 5 per cento di share“.

Il 22,5% degli ordini da quest’anno deve essere zero emission. L’impegno di Asstra e Enel X

Eppure, come sottolineano gli organizzatori del webinar: “Nella Clean vehicle directive è previsto, a partire da quest’anno, che il 22,5 per cento degli ordinativi di bus urbani deve rispondere allo standard di zero emission“. In questa cornice si inserisce il protocollo d’intesa tra Enel X e Asstra, annunciato a metà ottobre: “Una sinergia che persegue gli obiettivi di rendere più sostenibile il trasporto pubblico locale, contribuire a ridurre le emissioni delle linee urbane ed extraurbane e migliorare la qualità del servizio ai cittadini. Un ruolo cruciale è giocato dallo sviluppo di nuovi modelli di business che accelerino la transizione energetica e garantiscano un più efficiente utilizzo dei fondi pubblici messi a disposizione dal Piano Strategico Nazionale

della Mobilità Sostenibile“.

Gli interventi

Andrea Gibelli, presidente Asstra

Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura Tecnica MIT

Sonia Sandei, Head of Electrification, Enel Italia

On. Davide Gariglio IX Commissione trasporti Camera (invitato)

Rappresentante Anci (invitato)

Rappresentante Regioni (invitato)

