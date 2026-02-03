Waymo accelera sui robotaxi: finanziamento record ed espansione in oltre 20 città

Waymo ha chiuso un finanziamento mai visto nel settore della guida autonoma, raccogliendo 16 miliardi di dollari a una valutazione di 126 miliardi. L’azienda statunitense punta così a una rapida espansione per i suoi robotaxi. L’obiettivo è superare le 20 città operative già nel corso dell’anno e avviare le prime operazioni internazionali.

Il cospicuo finanziamento rappresenta un punto di svolta non solo per Waymo, ma per l’intero ecosistema della mobilità autonoma, che fino a poco tempo fa faticava a dimostrare sostenibilità operativa oltre i progetti pilota.

L’interesse di investitori istituzionali di primo piano suggerisce che il tema non è più “se” la guida autonoma funzionerà, ma quanto velocemente potrà essere scalata.

Guida autonoma: finanziamento record

Il finanziamento è stato guidato da Dragoneer Investment Group, DST Global e Sequoia Capital, con la partecipazione di nomi come Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Tiger Global, Silver Lake e Fidelity. Alphabet resta l’azionista di maggioranza, confermando la centralità strategica di Waymo all’interno del gruppo.

Una raccolta di queste dimensioni è insolita anche per il venture capital globale e indica un livello di due diligence estremamente approfondito. Come sottolineato dalla stessa società, l’operazione riflette la convinzione che la mobilità autonoma sia pronta a uscire definitivamente dalla fase sperimentale.

I numeri di Waymo

Sebbene Waymo non comunichi dati di fatturato, alcuni indicatori operativi rilasciati dalla soietà aiutano a capire il perchè di una valutazione da ben 126 miliardi di dollari.

In primis, la flotta di robotaxi ha già percorso oltre 127 milioni di miglia in modalità completamente autonoma. Con una riduzione del 90% degli incidenti gravi rispetto ai guidatori umani.

Nel solo 2025 sono state effettuate 15 milioni di corse, tre volte quelle del 2024, mentre le corse settimanali hanno superato quota 400 mila.

In totale, Waymo ha già effettuato oltre 20 milioni di viaggi in sei grandi aree metropolitane statunitensi. Numeri che indicano una transizione dalla ricerca all’esecuzione industriale, elemento chiave per attrarre capitali di lungo periodo.

Espansione internazionale

Le nuove risorse finanzieranno un piano di crescita particolarmente aggressivo. Negli Stati Uniti, Waymo intende rafforzare la presenza in città già avviate e lanciare il servizio di robotaxi in nuovi mercati urbani nel corso del 2026, sulla scia di recenti debutti come Miami.

Il passaggio più delicato riguarda però l’estero: Tokyo e Londra sono state confermate come prime città internazionali. Per l’Europa si tratta di un segnale importante ma non ancora risolutivo. La tecnologia dimostra maturità, ma la sua applicazione nel contesto europeo richiederà adattamenti profondi, soprattutto in termini di infrastrutture, regolazione e integrazione con il trasporto pubblico.

In Italia, ad esempio, restano aperti temi cruciali come normative, responsabilità legale e omologazione dei veicoli, che rendono difficile prevedere tempi certi per un ingresso nel mercato. Di certo, l’evoluzione dei robotaxi potrebbe diventare rilevante nel medio periodo. Non tanto come sostituzione dell’auto privata, quanto come servizio complementare nelle grandi aree urbane, se e quando il quadro normativo lo consentirà.