Wayla sceglie l’elettrico per il suo van pooling. E c’è l’accordo con Atlante

La startup italiana Wayla accelera verso la mobilità sostenibile introducendo i primi furgoni elettrici nella propria flotta e firmando una partnership strategica con Atlante, operatore europeo di infrastrutture di ricarica.

La collaborazione tra le due realtà rappresenta un passo decisivo per il van pooling elettrico in Italia, un segmento ancora emergente ma ricco di potenziale per le città più congestionate.

L’obiettivo è chiaro: rendere gli spostamenti urbani più accessibili, convenienti e a basso impatto ambientale, rafforzando al contempo l’impegno per una mobilità condivisa e a zero emissioni.

Wayla alla spina

Wayla la prima startup italiana a offrire servizi di van pooling, ha introdotto cinque nuovi Fiat E-Ducato elettrici dotati di batterie da 110 kWh e ricarica rapida fino a 150 kW. In soli 30 minuti i veicoli possono passare dal 20 all’80% di carica, garantendo un’autonomia tra 300 e 350 km.

Un investimento che testimonia la volontà di ridurre le emissioni urbane senza rinunciare alla praticità. “Vogliamo offrire ai nostri utenti un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente” – ha dichiarato Carlo Bettini, CEO e co-fondatore di Wayla – “L’obiettivo è far diventare il van pooling la scelta naturale per cittadini e aziende.”

In sinergia con la ricarica di Atlante

Il partner scelto per accompagnare questa transizione è Atlante, tra i principali operatori europei di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici. L’azienda, attiva in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, conta già oltre 1.500 punti di ricarica alimentati al 100% da energia rinnovabile.

A Milano e dintorni Atlante dispone di più di 70 colonnine in punti strategici: da CityLife al Mercato Foody, fino agli aeroporti e alle tangenziali.

L’accordo prevede che i van elettrici di Wayla possano ricaricarsi presso la rete Atlante a condizioni dedicate e che i veicoli riportino il logo Atlante, segnalando visivamente la collaborazione. Inoltre, Wayla metterà i propri servizi di navetta a disposizione per eventi e iniziative di Atlante, rafforzando la sinergia tra le due aziende.

Questa alleanza non riguarda solo la mobilità elettrica, ma anche la creazione di ecosistemi urbani integrati, dove infrastrutture e servizi condivisi concorrono a ridurre traffico ed emissioni, favorendo uno stile di vita più sostenibile.

Il van pooling si fa elettrico

Attiva a Milano e Monza-Brianza, Wayla offre un servizio che consente ai passeggeri di condividere tragitti tramite un’app, riducendo il numero di veicoli in circolazione. Il sistema di prenotazione è semplice e trasparente, con costi e tempi comunicati in anticipo.

Il van pooling elettrico rappresenta un tassello importante nel mosaico della mobilità urbana integrata. Una direzione che si inserisce perfettamente nella strategia europea di decarbonizzazione dei trasporti e che potrebbe ispirare altre startup italiane a seguire l’esempio.