Wayla sale su NExT: van-pooling elettrici e modulari

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Wayla lancia il trasporto di van-pooling on-demand per risparmiare energia. A bordo di NExT il bus elettrico modulare che nasce a Padova, ha attirato investimenti dagli Emirati Arabi. E’ usato a Courmayer ed è pronto a sbarcare a Milano.

Un sistema modulare di trasporto elettrico a seconda dell’intensità del traffico

Ma di cosa si tratta? NExT è un sistema di mobilità che si basa su veicoli elettrici modulari, dall’aspetto futuristico come si vede nelle foto, che possono ospitare ciascuno fino a 22 passeggeri in piedi in poco più di 3 metri di lunghezza.

Gli ideatori puntano sul risparmio energetico. «La capacità modulare permette di aumentare la capienza nelle ore di punta e diminuirla per risparmiare fino al 75% di energia nelle ore di morbida».

Vediamo i dati tecnici: batteria da 88 kWh, autonomia fino a 350 km, velocità massima limitata a 110 km orari.

I Pod – questo il nome dei moduli – saranno utilizzati per il trasporto passeggeri nel centro di Milano. Questa la proposta: «La conformazione del veicolo consentirà il trasporto di 9 passeggeri seduti più autista, in uno spazio di appena 3.3 metri. Inoltre sarà presente un vano interno per il carico da 900 litri per borse e bagagli. Le configurazioni utilizzate saranno NExT Vision MaaS e NExT Vision Lounge».

L’annuncio: in servizio a Milano dal 2025 con Wayla e il servizio di van pooling

Quando si potrà vedere su strada? Noi l’abbiamo visto esposto al salone della logistica di Padova, ma si annuncia l’arrivo a Milano. «Nei primi mesi del 2025 quando sarà possibile prenotare la piattaforma Wayla e il suo innovativo servizio di Van pooling».

Wayla è una giovanissima startup italiana specializzata nel fornire il servizio di van-pooling. Fondata nel 2024 da Carlo Bettini, Mario Ferretti, Alessandro Villa, Michele Quagliata e Niccolò Ferrari ha raccolto un round d’investimento Pre-Seed (investimento nella fase embrionale) da 900mila euro.

Prima di NExT, aveva iniziato l’attività imprenditoriale con la piattaforma Wayla che «consente ai passeggeri di condividere i tragitti, ottimizzando così il numero di veicoli in circolazione».

Il servizio on demand è disponibile a Milano dal 31 ottobre 2024, dal giovedì alla domenica, dalle 19:30 alle 3 di notte. Funziona in questo modo: gli utenti possono prenotare tramite l’app, e condividere il percorso, per la sua totalità o solo in parte, con altri passeggeri a bordo dei van. I mezzi non seguono linee fisse o orari prestabiliti, ma percorsi dinamici in base alle richieste ricevute. Ora è tempo di NExT.

La prova riuscita a Courmayeur per collegare con le vallate

Prima di Milano NExT ha debuttato a Courmayeur dove attraverso i veicoli l’estate scorsa era possibile accedere alle aree delle vallate laterali chiuse al traffico.

La collaborazione tra NExT e Courmayeur dopo il test agostano è proseguita anche durante la stagione invernale. I Pod hanno supportato la rete di trasporto pubblico gratuito già esistente dal 26 dicembre al 6 gennaio. Hanno operato nel tratto Villair – Dolonne e coprendo la tratta dal campo sportivo in strada Larzey Entrèves fino alle piste di fondo a Planpincieux.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico–