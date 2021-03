WaterNest 100: case galleggianti energeticamente autonome

WaterNest 100 ovvero la casa galleggiante che produce energia da fonti rinnovabili e usa materiali riciclati. Il concept dell’architetto Giancarlo Zema – ideatore anche di Trilobis – ritorna in vetrina dopo la prima presentazione nel 2015. Un segno della tendenza alla vita sull’acqua, ci sono gruppi dedicati a chi ha scelto di vivere in barca, e in modo sostenibile come abbiamo documentato a Rimini (leggi qui).

WaterNest 100, con legno e alluminio riciclato

La sostenibilità è la filosofia della creatura acquatica a firma dell’architetto Giancarlo Zema. Il creativo che ha progettato WaterNest 100 per l’inglese EcoFloLife. “L’unità abitativa ecologica galleggiante è un avvolgente involucro di 100 metri quadri dal diametro di 12 e, altezza di 4”. Queste le misure, poi i materiali: “WaterNest 100 è realizzato completamente in legno lamellare e lo scafo in alluminio. Entrambi riciclati e che rendono l’unità riciclabile al 98%”. Il progetto punta a soddisfare il bisogno di natura come spiega l’architetto: “Comodi balconi si sviluppano sui lati e permettono, grazie alle ampie vetrate, di godere di affascinanti viste sull’acqua”.

Sulla copertura 60 metri quadri di pannelli che generano 4 kWp

Il dato che più ci interessa è la funzione energetica che si sviluppa nella copertura: “Con 60 metri quadri di pannelli fotovoltaici amorfi in grado di generare 4 kWp utilizzabili per il fabbisogno interno dell’unità abitativa”. Serve tanta energia visto che WaterNest 100 si articola, ma sono previste diverse configurazioni anche come ufficio o spazio espositivo, in soggiorno, zona pranzo, camera da letto, cucina e bagno. L’architetto Zema aggiunge: “Un sofisticato sistema di micro ventilazione interna naturale assicura bassi consumi”. Si possono formare dei villaggi galleggianti, il WaterNest Village, attraverso l’utilizzo di più unità.

