Wallmart compra 4.500 van cargo Canoo (e salva la start up)

Una maxi commessa di Wallmart da 4.500 van cargo elettrici potrebbe salvare dalla bancarotta la stat up Canoo e il suo progetto di piattaforma elettrica a skateboard. Canoo ha annunciato il grosso ordine di Walmart proprio mentre sulla start-up californiana si addensavano nere nubi.

Il colosso americano delle vendite al dettaglio comprerà 4.500 esemplari della versione cargo Lifestyle Delivery Vehicles (LDV) di Canoo. E l’ordine prevede la possibiltà di arrivare fino a 10.000 furgoni elettrici con la livrea blu e la scritta gialla di Walmart. E’ previsto che la produzione del veicolo inizi nel quarto trimestre di quest’anno.

Walmart, titolare di 3.800 punti vendita negli Usa, utilizzerà van cargo di Canoo per le consegne a domicilio degli ordini on line. L’azienda si è data l’obiettivo di decarbonizzare tutta la sua logistica entro il 2040. Per raggiungere questo obiettivo, deve rivedere tutta la catena di trasporto, sia a monte sia a valle dei negozi. Perciò ha già ordinato anche veicoli elettrici da trasporto pesante. In particolare i Freightliner eCascadia e i Nikola Tre BEV che entreranno in servizio nel centro di distribuzione di Fontana, in California. Durante l’esatate saranno effettuate le prime tratte di test.

Per le consegne dell’ultimo miglio, invece, ha già ordinato veicoli a BrightDrop (GM) e a Ford per il nuovo e-Transit. A questi si affiancheranno i Canoo LDV appena ordinati.

Il brand Canoo non ha ancora svelato nel dettaglio la sua scheda tecnica, accontentandosi di presentarla come basata sulla sua piattaforma modulare MPP che integra motori, moduli batteria e il resto degli altri componenti di trazione. E’ stata annunciata la capacità della batteria (80 kWh) che consente un’autonomia di 400 km. Il suo volume di carico è di 3,4 metro cubi, il che lo renderà il veicolo più piccolo della flotta di Walmart. Troverà quindi il suo impiego ottimale nella consegna porta a porta ad alta frequenza di piccoli articoli, come generi alimentari o piccoli pacchi.

Per Canoo, questo grosso ordine è un sollievo totale poiché, coperta di debiti, lo scorso maggio l’azienda si poneva ancora domande sul suo futuro e cominciavano persino a circolare i nomi di acquirenti, come Apple.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —