Wallbox nel garage condominiale: cosa dice la legge?

Auto elettrica, garage condominiale, fotovoltaico con accumulo. Ma un condomino si mette di traverso impedendo a Fabio di installare una wallbox. Quali sono i miei diritti, ci chiede? Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Mi chiamo Fabio e vi seguo da molto tempo. Gentilmente avrei un quesito da porvi.

Io ho una Polestar 4 totalmente elettrica e ho montato il fotovoltaico con Batteria d’accumulo e Wallbox nel mio garage privato in un condominio.

Un condomino si oppone, forse per invidia

Un Condomino, non so se per invidia o quant’altro, mi sta creando dei problemi sul fattore sicurezza dell’impianto WALLBOX su eventuale presentazione di certificazioni varie.

Per cui sono a domandarvi: per la legge italiana per quanto riguarda la sicurezza ANTINCENDIO, CONFORMITÀ COLLAUDO ECC.ECC. devo rispettare qualche regola, legge? Devo avere estintore? Devo presentare della documentazione cartacea, o nulla di tutto ciò all’assemblea condominiale? Sicuro di un vs gentilissimo riscontro vi ringrazio anticipatamente„. Fabio Carrà

Installare la wallbox è un diritto

Risposta – Una premessa generale: installare una wallbox in condominio è un diritto che non deve e non può essere subordinato nè al volere dell’amministratore nè a quello dell’assemblea condominiale. L’unica condizione è che tutte le norme tecniche e di sicurezza vigenti siano rispettate, così come le regole condominiali.

Anche se il garage si trova in un’autorimessa soggetta a Certificato per la Prevenzione Incendi (CPI), come avviene di solito per i condomini di grandi dimensioni, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva nè alcun passaggio presso l’amministratore o l’assemblea, purché si osservi la normativa e i relativi obblighi.

Ma rispettanto una selva di regolamenti e leggi

Qual è la normativa e quali sono gli obblighi? Riportiamo al proposito il passaggio di un articolo del professor Alessandro Abbotto, già pubblicato da Vaielettrico

Di seguito le norme da tener presente:

la normativa internazionale CEI EN 61851-1, che disciplina le modalità e i dispositivi di ricarica consentiti, il D.M.37/2008 (“Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”), che fa riferimento agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati al’ interno degli stessi o delle relative pertinenze;

che disciplina le modalità e i il D.M.37/2008 (“Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”), che fa riferimento agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati al’ interno degli stessi o delle relative pertinenze; la Legge 134/2012, che regola le installazioni nelle parti comuni o che influenzano l’uso delle parti comune (quindi non si applica al caso del box di proprietà);

o che influenzano l’uso delle parti comune (quindi non si applica al caso del box di proprietà); il D. Lgs. 257/2016, che disciplina le stazioni di ricarica e i punti di ricarica ;

; la Circolare n. 2 del 05/11/2018 del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco (“Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”), che si può scaricare dal sito web dei Vigili del Fuoco.

(“Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”), che si può scaricare dal sito web dei Vigili del Fuoco. Inoltre, bisogna tener presente l’art. 1102 del c.c. che recita: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Il professor Abbotto auspicava la pubblicazione di una esaustiva guida da fonte istituzionale (Ministero, Dipartimento dei Vigili del Fuoco) che riunificasse e armonizzasse questo “ginepraio” di norme. Ma non è mai arrivata. Tuttavia l’ Associazione Motus-E ha pubblicato questo vademecum che potete trovare qui.

In sintesi, chi deve installare una wallbox in condominio nel box di proprietà deve rispettare soprattutto il D.M. 37/2008 (progetti e dichiarazioni di conformità) e le Linee guida del 2018 (wallbox a norma, interruttore magnetotermico, bobina di sgancio, cartellonistica ed estintore addizionale in ragione di 1 ogni 5 wallbox). Cioè partire da un progetto redatto da un professionista abilitato e, a conclusione del lavoro, una dichiarazionbe di conformità dell’installatore. In questo caso basterà, per semplice cortesia, una comunicazione all’amministratore di condominio.

Il discorso cambia quando l’installazione della wallbox implica interventi invasivi nelle parti comuni del condominio. Per esempio nuove canaline per collegare la wallbox al contatore domestico, o occupazione di spazi condominiali che possono pregiudicare ad altri condomini la possibilità di effettuare interventi analoghi. Qui il passaggio per un voto nell’assemblea condominiale diventa indispensabile.