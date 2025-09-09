Premium

Redazione
il9 Settembre 2025
Wallbox lancia negli Usa le sue “centrali virtuali” (VPP)

centrali virtuali
Wallbox, fornitore spagnolo di soluzioni di ricarica e gestione energetica per veicoli elettrici, ha  lanciato le sue centrali elettriche virtuali (VPP) in California e New York in partnership con Leap, una piattaforma per la creazione e l’espansione di VPP.

L’iniziativa fa parte di Wallbox Rewards, un nuovo programma che consente agli utenti Wallbox di ottenere incentivi contribuendo alla flessibilità della rete elettrica tramite le batterie delle loro auto  e i loro caricatori domestici per veicoli elettrici.

batteria virtuale
Ecco come funziona una centrale elettrica virtuale. Fonte: Enel North America

I VPP aggregheranno la capacità energetica di migliaia di stazioni di ricarica residenziali e si collegheranno ai programmi energetici locali che supportano la rete utilizzando la piattaforma di Leap. Coordinando in modo intelligente il momento in cui le stazioni di ricarica prelevano energia, il VPP funge da risorsa flessibile che aiuta le utility a gestire i picchi di domanda, bilanciare la variabilità della generazione rinnovabile e migliorare la stabilità complessiva della rete.

Le auto elettriche al servizio della rete

Gli utenti consentiranno ai loro caricabatterie di spostare la ricarica in orari in cui l’elettricità è più pulita, più economica e meno richiesta. In cambio, “avranno accesso a informazioni di ricarica in-app, aggiornamenti delle funzionalità e la potenziale idoneità a incentivi finanziari basati sulle prestazioni tramite Wallbox Rewards“.

centrali virtuali

Il programma è già attivo in California e a New York e le aziende prevedono di espandersi in altri mercati statunitensi, tra cui il Texas, nel corso del 2025.

Il lancio delle nostre prime centrali elettriche virtuali in California e New York segna un passo importante nell’ampliamento del ruolo dei caricabatterie per veicoli elettrici come risorse di rete flessibili“, ha affermato Esteve Dolsa, Direttore Generale Nord America di Wallbox. “Grazie alla nostra partnership con Leap, stiamo collegando i caricabatterie Wallbox ai mercati energetici in tempo reale, trasformando l’infrastruttura distribuita in una risorsa di rete affidabile“.

LEGGI anche “Octopus Energy porterà in Italia la ricarica flessibile” e guarda il VIDEO

Redazione
il9 Settembre 2025
