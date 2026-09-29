

















Le wallbox sono sempre più presenti nelle case degli italiani. Lo confermano i numeri del 2026: nei primi nove mesi le richieste di installazione sono cresciute del 160,4% rispetto al 2025, ma l’accelerazione più forte arriva a settembre, quando la crescita è schizzata al 273,3%. A spingere il mercato sono stati sia il boom dell’ecobonus, con oltre 500 milioni investiti in auto elettriche, sia l’effetto del bonus colonnine. Considerando anche chi aveva installato la wallbox prima del decreto del 26 giugno, perdendo così il contributo, l’effetto annuncio si è distribuito su più mesi, raggiungendo però il picco proprio a settembre con l’avvio delle domande. Sul tema della gestione del bonus abbiamo sentito Francesco Naso, segretario generale di Motus‑E, anche perché sono previste altre quattro annualità che renderanno strutturale il sostegno alle infrastrutture domestiche di ricarica.

Potenza più diffusa da 7 kW e si installa soprattutto nei box dei condomini

Secondo i dati elaborati da ProntoPro emergono anche le caratteristiche della colonnina. Per la potenza la più installata è quella da 7 kW e la posizione in condominio. Vediamo i numeri: il box privato all’interno di un condominio raccoglie il 41,5% delle richieste, seguita dalle abitazioni private con garage o spazi esterni e, più distanziati, cortili, giardini e posti auto condominiali.

Passiamo alla potenza: le preferite sono le wallbox da 7 kW, scelte nel 58,7% dei casi. Quanto costa l’installazione? La spesa media nazionale ricavata dal report di ProntoPro è di 959 euro. Un dato fondamentale che incide sul costo, oltre le caratteristiche del dispositivo, è la distanza dal quadro elettrico.

Ma dove si concentrano le installazioni? Il primato è di Roma, nella Capitale si concentra il 14,5% delle richieste nazionali contro il 10% di Milano. Seguono tante città del Nord Italia, con Monza e Brianza, Torino, Bologna, Brescia, Varese, Padova e Verona tra le province più dinamiche. Napoli è la città del Sud più attiva nell’installazione delle wallbox domestiche. Infine l’analisi ha rilevato che sempre più automobilisti elettrici oltre la wallbox investono sui pannelli fotovoltaici.

Francesco Naso di Motus-E: “Bene il bonus, auspichiamo maggiore pianificazione e coordinamento”

Bene le installazioni, ma la gestione del bonus colonnine ha creato molta delusione. Sono decine i lettori che ci hanno scritto perché esclusi dall’incentivo a causa di una installazione prima del 26 giugno 2026 o per aver scelto una wallbox non presente nell’elenco approvato dal GSE. Sul tema abbiamo chiesto l’opinione di Motus-E, con il segretario generale di Motus‑E Francesco Naso.

«Il bonus wallbox e colonnine domestiche per auto elettriche è una misura sicuramente molto utile. Come Motus-E, apprezziamo che sia stata nuovamente varata, perché supporta lo sviluppo della mobilità elettrica in un momento in cui, per altro, gli alti costi dei carburanti rappresentano una variabile decisiva per la transizione del settore. Insieme all’arrivo sul mercato di sempre più modelli entry level, facilitare la ricarica domestica permette a un numero maggiore di automobilisti di sfruttare tutti i vantaggi dell’auto elettrica in termini di total cost of ownership».

Misura approvata e i primi numeri confermano l’interesse degli italiani. E sui problemi? «Dispiace che le tempistiche non abbiano potuto soddisfare le esigenze di molti degli automobilisti che stanno portando avanti la transizione tecnologica della mobilità, con benefici non solo per sé, ma anche per l’intera collettività. L’auspicio è che in futuro possano esserci maggiori pianificazione e coordinamento degli strumenti incentivanti, sia diretti sia indiretti, nell’ambito della definizione di una più ampia strategia di decarbonizzazione della mobilità, particolarmente utile anche alla sicurezza energetica del Paese».

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