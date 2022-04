Wallbox in supercondominio, cronistoria di un fallimento

Dopo aver letto l’articolo del 15 aprile scorso “Metti la wallbox? Attento al “pregiudizio”…” Bruno ci ha scritto raccontando quello che gli è succrsso tentando invano di installare un punto di ricarica nel posto auto di proprietà del suo supercondominio. Chiede anche consiglio all’autore dei quell’articolo Alessandro D’Aiuto, che molto gentilmente ha accettato di rispondergli. Alessandro è a sua volta un affezionato lettore di Vaielettrico, oltre che super appassionato di moto, ex collaboratore di riviste specializzate e oggi immobiliarista di successo. Noi lo ringraziamo per la disponibilità a condividere la sua grande competenza in materia. Scrive Bruno:

Il condominio dice sì. Il supercondominio, no

”Ho letto con attenzione l’articolo pubblicato da Alessandro D’Aiuto sul tema wallbox in aree condominiali. Vista la competenza con la quale è stato trattato l’argomento, provo a porre qualche quesito circa la personale e fallimentare esperienza vissuta in tale contesto.

Nel mese di gennaio 2021 ho sottoscritto un contratto con Enel X per la fornitura e installazione di una wallbox all’interno del mio posto auto di proprietà chiuso e posto all’interno di area condominiale interrata facente parte di un centro residenziale in Torino con circa 1.500 posti auto chiusi identici al mio. Cosa che ne fa una delle più grandi autorimesse condominiali.

Per l’alimentazione della walbox il tecnico incaricato da Enel X ha individuato la posa di una linea di 70 m tra il contatore della mia fornitura domestica (realizzata secondo le norme di buona tecnica e le prescrizioni antincendio) e che avrebbe attraversato le aree comuni del condominio in cui risiedo (80 appartamenti) e le parti comuni di manovra delle autorimesse, facenti parte di un “supercondominio” di tanti altri condomini come il mio ma con un diverso amministratore che svolge anche il ruolo di Responsabile SGSA (Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio).

In assemblea di condominio ho ricevuto l’assenso da parte dei condomini al transito negli scantinati e parti comuni del mio palazzo. Ma, al momento di presentare la domanda medesima all’Assemblea dei Delegati del Centro Residenziale per il transito nelle autorimesse, il Direttore di Centro (Amministratore e Responsabile SGSA) non ha neppure voluto che la presentassi.

Dopo un confronto verbale abbastanza duro e recepito il fatto che senza una motivazione chiara per questo ostracismo avrei aperto un contenzioso legale, mi è stata offerta questa spiegazione che, obtorto collo, ho dovuto recepire pur senza una verifica della sua veridicità.

Tutti gli impianti da rifare. Costo, un milione di euro

In buona sostanza, la motivazione del rifiuto sta nel fatto che il CPI ottenuto all’epoca della regolarizzazione amministrativa delle autorimesse e risalente al 1970, prevede una sola linea elettrica all’interno delle aree di manovra condominiali allo scopo di illuminare le aree comuni e fornire la sola illuminazione all’interno dei singoli box privati con un punto di presa per eventuali piccoli apparecchi come caricabatteria o elettroutensili per soli interventi occasionali nel box o sull’auto.

L’Amministratore sostiene (e gli credo) che nel tempo non sono mai stati effettuati interventi significativi per l’adeguamento alle norme antincendio. In particolare credo che siano oggi inadeguate le aperture per la fuoriuscita fumi in caso di incendio. Pertanto egli NON PUO’ accogliere la richiesta di una ulteriore linea elettrica privata (anche se dotata del medesimo e contemporaneo sistema sistema di sgancio di emergenza della linea di illuminazione condominiale) perché per il Comando del VVF di Torino ciò determinerebbe la scusa per richiedere l’adeguamento del CPI di tutte le autorimesse. Con una spesa per il Centro Residenziale superiore al milione di euro per gli interventi civili ed impiantistici.. Ciò ha determinato la rinuncia all’intervento e lo storno da parte di Enel X della fattura già emessa.

Una circolare, due interpretazioni

Fatta questa doverosa premessa, resta comunque qualche perplessità sulla reale opposizione che verrebbe posta a livello pregiudiziale dal Comando dei Vigili del Fuoco competente quando invece la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei VVF ha pubblicato la Circolare n° 2 del 05 novembre 2018 “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”.

In essa si si legge: “L’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l’installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio”.

Dunque i quesiti che pongo alla Redazione di VaiElettrico e che penso possano tornare utili a quanti si trovino ad affrontare casi riconducibili a questo.

A) è vero che la realizzazione di una nuova linea elettrica in una autorimessa soggetta a CPI, ancorché realizzata secondo le vigenti Norme CEI, produce automaticamente la decadenza dell’esistente CPI e la produzione di un nuovo CPI?

B) è possibile, visto che l’opposizione dell’Amministratore non mi consente di andare oltre, richiedere un parere tecnico ai Vigili del Fuoco oppure il privato cittadino non ha alcun diritto di parola (attenzione!!! nell’assoluto rispetto delle norme tecniche e di sicurezza antincendio) visto che finora le obiezioni ad oggi da me ricevute sono di carattere più “amministrativo” che “tecnico”, ovvero di reale e misurabile incremento del rischio di generazione di incendio per l’introduzione di una nuova linea elettrica?

Questa nuova linea, per sua necessità di contenimento della caduta di tensione lungo i 70 m dal contatore alla wallbox, verrebbe infatti realizzata con una sezione di conduttore ampiamente sovradimensionata rispetto alla reale intensità di corrente massima prevista per la wallbox e quindi con incremento di temperatura dei conduttori, anche per tempo di utilizzo molto lungo, assolutamente trascurabile. Questo è un argomento tecnico e non amministrativo.

Questi aspetti concorrono a rallentare in modo significativo la diffusione dei BEV nelle città italiane. In particolare nelle strutture condominiali in cui si concentra la maggior parte della popolazione delle città.„

Un caso emblematico. E la situazione è di difficile soluzione

Di Alessandro D’Aiuto

Purtroppo, per come ce lo descrive, il suo caso mi appare di difficilissima soluzione. Partiamo da un presupposto. Se parliamo di “elettrificazione” di una rimessa, più il palazzo è grosso più a buon senso aumentano le difficoltà di mettere tutti d’accordo. Inoltre più il palazzo è vecchio, più aumentano gli ostacoli tecnico amministrativi per conseguire l’obiettivo. Quindi capirà da solo che in presenza di un supercondominio enorme e per di più risalente agli anni ’70, le problematiche possono assumere una dimensione prossima a un girone dantesco. Mi spiace, ma tant’è.

Legge a geometria variabile, città per città

Nel merito delle sue questioni:

-E’ vero che la realizzazione di una nuova linea elettrica in una autorimessa soggetta a CPI, ancorché realizzata secondo le vigenti Norme CEI, produce automaticamente la decadenza dell’esistente CPI e la produzione di un nuovo CPI?

Purtroppo (per quanto riguarda la burocrazia…) viviamo in Italia. Quindi a seconda delle interpretazioni può essere vero come può non essere vero. Il mio consiglio, visto il suo peculiare caso, è quello di rivolgersi non solo ad un professionista specializzato in normative, ma senza dubbio ad un professionista che sia anche “pratico” delle interpretazioni vigenti nella città/provincia di Torino.

Sembra surreale, ma così funziona in Italia. Esistono delle norme nazionali, che però localmente vengono recepite e soprattutto “interpretate” in maniera diversa da luogo a luogo. Quanto cita in merito alla circolare n° 2 del 05 novembre 2018 (che alleghiamo) corrisponde a verità. Ciò non di meno si tenga presente che la stessa fa anche riferimento al D.M 7 agosto 2012 (alleghiamo pure quello), il quale in ogni caso prescrive tutta una serie non breve di adempimenti. Questi, sia chiaro, non sarebbero in capo a lei bensì all’installatore.

Una questione che dovrebbe risolvere Enel X

Ciò che mi stupisce è che la società EnelX di fatto non dispone di una figura di riferimento per tali formalità/adempimenti. Altrimenti loro per primi, visto che il buon esito della pratica è nel loro interesse, avrebbero dovuto muoversi in tal senso. O quantomeno proporle la possibilità di una consulenza.

Detto questo, al di là dei modi che ci ha raccontato, il Direttore della sicurezza presenta dei timori umanamente comprensibili. Ora, partiamo dal presupposto che la materia è talmente complicata che per umana solidarietà voglio lasciare al Responsabile SGSA (titolo di fatto attribuito a un semplice amministratore condominiale) la facoltà di non conoscerla sempre a memoria.

Resta il fatto che, in un supercondominio così grosso e così “anziano”, è umanamente comprensibile il timore che qualsivoglia modifica vada a scoperchiare qualche “vaso di pandora” nascosto o sconosciuto che effettivamente potrebbe comportare dei costi stratosferici (visto che il complesso è enorme) se parliamo di aggiornamento alle vigenti normative.

Aggiornamenti che addirittura potrebbero essere di difficilissima attuazione se, come giustamente racconta, si devono addirittura riconsiderare le aperture per la fuoriuscita fumi in caso di incendio. Insomma, reazione scomposta e ingiustificata a parte, non mettiamo in croce il pover’uomo. Perché non se lo merita. Ciò però ci rimanda al volo alla seconda questione.

Diano un parere i VV.FF: stanno lì apposta

-E’ possibile, visto che l’opposizione dell’Amministratore non mi consente di andare oltre, richiedere un parere tecnico ai Vigili del Fuoco?

Ma diamine… Mi sbaglierò, ma vorrei anche ben vedere che non fosse possibile! Ovvio… Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Ma stiamo parlando di una forza pubblica a cui si chiede una consulenza in merito ad un tema che è di loro competenza. In pratica: sono lì apposta.

Trovo che sarebbe il colmo se non si rendessero disponibili quantomeno ad un parere. Poi possiamo anche dire che anche in questo potrebbe essere molto utile farsi assistere da un professionista, il quale sicuramente saprebbe rapportarsi con i VV.FF. sapendo già esattamente cosa chiedere, con quali diritti e quali doveri e senza perdere troppo tempo con domande preliminari.

Insomma, come detto all’inizio la sua situazione è piuttosto difficoltosa. Ripeto, non dovrebbe essere così e mi spiace dirlo. Ma se vuole procedere l’unica strada è quella di mettere tutto in mano ad un professionista della sua zona. Questi, se è persona competente, saprà districarsi al meglio. E sicuramente avrà modo di confrontarsi sia con l’amministratore del supercondominio sia nel caso con i VV.FF. Al fine, eventualmente, di farsi rilasciare un “nulla osta” scritto con cui poi procedere con l’installazione. Non so se è prevista la possibilità, ma tentare non nuoce.

Una presa industriale al posto della wallbox

Ci sarebbe poi un’ultima possibilità. Che però le suggeriamo solo come “pista da seguire”. E per la quale non possiamo e non vogliamo prenderci responsabilità alcuna visto il contesto.

Quello che potrebbe tentare è l’installazione di una presa industriale interbloccata (Leggi) tassativamente da 16 ampere. Se infatti ci “aggrappiamo” al Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, all’articolo 2 lettera D troviamo la definizione “legale” di “punto di ricarica”.

Si tratta di una infrastruttura (cito) “che consente il trasferimento di elettricità’ a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non e’ ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.”

In base a questo potremmo interpretare (il condizionale è davvero davvero e davvero d’obbligo) che l’installazione di una presa di corrente in grado di erogare al massimo 16 ampere/3,7 kW non sia formalmente considerata un punto di ricarica. E in ultima analisi non vada a modificare i requisiti/desiderata in merito alla certificazione incendi. Inutile ripetere che la cosa andrebbe comunque fatta con tutte le attenzioni tecniche del caso.

Qualora si potesse procedere in tal senso, e non possiamo assicurarlo, lei disporrebbe di una presa con cui (“saltuariamente” in via ufficiale…) caricare il suo veicolo in sicurezza tramite un caricatore portatile volgarmente detto “carichino”.

Ma qui si cammina sul filo del rasoio

Ripeto: non è un consiglio, ma una pista da seguire a sua responsabilità e da sottoporre al professionista di cui sopra. Capirà perfettamente, che, in ogni caso, stiamo camminando sul filo del rasoio. Ci faccia sapere… E buona fortuna!

