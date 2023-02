Wallbox e fotovoltaico sul tetto: come ottimizzarli?

Wallbox in garage e fotovoltaico sul tetto: come ottimizzare il reciproco dialogo per trarne il massimo beneficio, ci domanda Mauro? Risponde Alberto Stecca CEO di Silla Industries. Potete inviarci i vostri quesiti a info@vaialettrico.it

Il tecnico mi dice che il fotovoltaico conta poco

“Gentilissimi, ho un contratto fornitura energia da 4,5 trifase ed ho un impianto fotovoltaico sul tetto da 3kw che va al servizio dell’ abitazione alimentata a 220 . Volendo montare in villa una wallbox sono dubbioso se ad una delle 3 fasi abbinare il fotovoltaico (ma cosi l’ apporto di energia è solo di un terzo) oppure fare lavorare la wallbox a 220 abbinando il fotovoltaico per il 50% di apporto. Chiaramente con la trifase la ricarica sarebbe più rapida ma con la 220 sfrutto di più il fotovoltaico, voi che mi suggerite? Un’ altra

cosa: il tecnico mi dice che comunque la wallbox prende sempre l’ energia dalla rete del contatore più l’eventuale apporto del fotovoltaico sul tetto nelle ore più soleggiate ,in quanto è senza accumulo quindi non ci sarebbe una grande differenza ,ê corretto? Grazie per una risposta e complimenti per il vostro lavoro„. Mauro Piccinni Leopardi

No ascolti il tecnico e si colleghi a fotovoltaico

Risponde Alberto Stecca-Il lettore non ci dice se il suo impianto fotovoltaico sia monofase o trifase, ma dicendo che è a servizio dell’abitazione alimentata a 220V intuisco che sia anch’esso in monofase.

Così come credo di intuire che l’abitazione sia alimentata da un secondo contatore (da 3kW?), separato ed indipendente da quello trifase da 4,5 kW.

Se questa è la situazione corretta, allora il dubbio è se collegare la colonnina di ricarica all’impianto in monofase di casa (con fotovoltaico) o a quello trifase da 4,5 kW.

Sicuramente la soluzione migliore è quella di collegarsi all’impianto monofase di casa per sfruttare la presenza del fotovoltaico e poter quindi caricare di giorno fino a 6kW. Ed essendo un impianto domestico è anche possibile attivare la sperimentazione Arera che consente di caricare fino a 6kW nelle ore notturne e nei festivi senza richiedere un aumento della potenza al contatore.

Collegando la colonnina all’impianto trifase non sarebbe possibile sfruttare il fotovoltaico e neppure la sperimentazione Arera, e ci sarebbe anche il rischio che per altri consumi dell’impianto la colonnina non riesca a far partire la carica. La norma prevede infatti la disponibilità di almeno 6A (per fase) affinché la carica possa iniziare, circa 1,4kW per fase.

La wallbox si occuperà di massimizzare il fotovoltaico

Infine, il suggerimento del suo tecnico non è del tutto corretto. Colonnine di ricarica intelligenti sono in grado di utilizzare “solo” l’energia prodotta in eccesso dal suo impianto fotovoltaico invece che cederla alla rete, oppure di combinare questa energia solare “anche” con quella del suo contatore, a seconda dei suoi desideri e di come configura la colonnina, per arrivare appunto ad una potenza di ricarica nominale pari alla somma di contatore più impianto solare (dedotti chiaramente i consumi di casa, che hanno sempre la priorità).

