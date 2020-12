Wallbox domestica: perché sceglierla col power management

Spesso chi acquista la prima auto elettrica si accorge presto che la potenza contrattuale del contatore domestico non è sufficiente a caricare l’auto e, al contempo, alimentare gli elettrodomestici. Il motivo è semplice: le auto elettriche durante la ricarica possono impegnare anche potenze molto elevate, se paragonate a quelle tipiche di un contatore da casa. Basti pensare che, solitamente, un appartamento impegna 3 kW. Mentre un veicolo elettrico può richiederne fino a un massimo di 22 per la tipica ricarica in corrente alternata: più di 7 volte tanto.

Wallbox domestica: i limiti degli impianti da 3 kW

Questo, però, non significa che un’auto elettrica non si possa caricare a casa.Utilizzando una wallbox tradizionale, ovvero una stazione di ricarica domestica a muro, si può scegliere a priori quanta potenza dedicare al proprio veicolo. Le wallbox tradizionali, infatti, permettono di stabilire un tetto massimo ai consumi dell’auto durante la ricarica. Per esempio, se si ha un limite contrattuale di 3 kW si può impostare la wallbox tradizionale per caricare al massimo a 2 kW, rispettando i limiti del proprio contratto e tenendo libero 1 kW per utilizzare altri elettrodomestici. Fare una scelta tradizionale come quella illustrata, però, risulterà limitante nell’utilizzo degli elettrodomestici di casa. E, al contempo, svantaggioso per quanto riguarda i tempi di ricarica del veicolo. Basterebbe accendere un qualsiasi elettrodomestico energivoro, come una lavatrice o un asciugacapelli (entrambi con potenza minima di 1,8 kW), per consumare più del consentito (3 kW nell’esempio). Provocando così lo scatto del contatore. C’è poi una ragione inerente al margine di potenza tenuto libero per la casa (1 kW nell’esempio). Questo, quando inutilizzato, non potrà essere sfruttato dalla ricarica per velocizzarla. A maggiori potenze dedicate alla ricarica, infatti, corrispondono minori tempi di attesa.

Wallbox domestica: l’importanza di poter programmare

Una wallbox di nuova concezione, come la DazeBox di DazeTechnology, viene incontro agli utenti domestici ovviando a questi problemi. La funzione di ​Dynamic Power Management​, o bilanciamento carichi, permette, infatti, di modulare dinamicamente la potenza dedicata alla ricarica del veicolo in base alla potenza rimasta disponibile. Non sarà più necessario stabilire a priori una quota fissa di potenza da dedicare alla ricarica. DazeBox misura con un sensore i consumi della casa a valle del contatore, calcola in tempo reale quanta potenza rimane inutilizzata e la dedica alla ricarica del veicolo. Nel caso non vi siano almeno 1,4 kW disponibili (soglia minima da normativa), impone la sospensione della carica fino a quando non si avrà di nuovo sufficiente potenza disponibile.

Un esempio reale, quando rientri a casa la sera