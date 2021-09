Wallbox bidirezionale Sono Motors, pensata per il fotovoltaico. L’azienda di Monaco l’ha studiata pensando a una ricarica domestica a muro, economica.

Wallbox bidirezionale Sono: “Una centrale elettrica mobile”

Sono Motors è l’azienda che da diversi anni lavora, non senza difficoltà, allo sviluppo di una citycar interamente ricoperta di pannelli solari, la Sion. Nel tempo la sua attività si è diversificata e ora presenta una wallbox in grado di fornire energia anche da veicolo a rete (V2G) e da veicolo a casa (V2H). Bidirezionale, appunto. In pratica, spiega un comunicato, “la wallbox consente di utilizzare la Sion come centrale elettrica mobile. E anche di reimmettere l’elettricità accumulata nella casa o nella rete stessa. Soprattutto i proprietari di case con impianti fotovoltaici risparmiano una grande quantità di denaro. Poiché sono in grado di utilizzare più energia elettrica propria senza dover acquistare un costoso sistema di accumulo domestico. La wallbox Sono carica e scarica Sion fino a 11 kW tramite il cavo di ricarica integrato di tipo 2. E, secondo il produttore, “farà risparmiare fino al 70% sui costi sostenuti dalle wallbox bidirezionali DC disponibili fino ad oggi”.

Puoi alimentare gli elettrodomestici. O altre auto

Come funziona, concretamente? Ogni Sion è dotata di serie di un sistema di ricarica bidirezionale, in combinazione con l’app Sono. Può alimentare gli elettrodomestici di casa e fornire energia ad altre auto elettriche. Ed essere utile in situazioni di emergenza, con mancanza di corrente dalla rete. A differenza delle wallbox DC precedentemente disponibili, Sono Motors ha optato per una wallbox AC. “Ciò è possibile grazie alla conversione da corrente continua ad alternata (DC/AC), che avviene all’interno della Sion stessa e non nella wallbox, riducendo notevolmente i costi”. E il prezzo? “Sarà annunciato prima del lancio sul mercato nel 2023 e sarà nella fascia bassa dell’euro a 4 cifre“, si legge ancora nella nota. L’auto in pratica funziona come accumulatore di energia e centrale elettrica per l’abitazione senza immissione in rete. Così l’elettricità proveniente dall’impianto fotovoltaico o dall’integrazione solare di Sion può essere immagazzinata nella batterie durante il giorno. E consegnata alla casa di notte.

