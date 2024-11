Wallbox A2A: tempo di sconti

A2A fino a fine anno lancia un’offerta speciale sull’acquisto di una wallbox per la ricarica domestica delle auto elettriche. Sconto di 150 euro, pagamento a rate e 80 euro di ricarica pubblica inclusa.



Come strumento centrale nello sviluppo delle tecnologie di ricarica delle auto elettriche, la wallbox è considerata oggi una soluzione ottimale per chi ha la possibilità di ricaricare la propria EV in ambiente privato. Il mercato di riferimento è in continuo fermento e questi dispositivi cavalcano lo sviluppo tecnologico con molta rapidità, presentandosi oggi con tutta una serie di credenziali in fatto di gestione, controllo e sicurezza che li rende strumenti molto ricercati dai diretti interessati.

A2A Energia, società del Gruppo A2A, da tempo attiva nel mondo della mobilità green per i clienti, è uno dei player più affermati in questo campo. Per quanto riguarda proprio la ricarica domestica ha appena lanciato un’offerta speciale – da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024 – con cui si può usufruire di uno sconto di 150 euro sull’acquisto di una Wallbox A2A, che si può scegliere inoltre di pagare a rate, a tasso zero (QUI tutti i dettagli e le condizioni dell’offerta).

La proposta A2A

Nell’offerta è incluso un servizio “chiavi in mano”, con il sopralluogo gratuito, la fornitura, l’installazione del dispositivo e il collaudo dello stesso. È possibile scegliere tra due diversi livelli di potenza massima (7,4 kW o 22 kW), in base alle proprie esigenze di ricarica.

Esiste anche la possibilità, con l’opzione Wallbox A2A Plus, di attivare una connessione a Internet (tramite Wi-Fi o 3G/4G) per gestire la wallbox da remoto attraverso l’APP A2A E-moving. Si riceve anche un credito di 80€ per ricaricare dalla rete pubblica, accedendo ad un network di oltre 40.000 punti di ricarica in tutta Italia.

Wallbox, cosa sono e come funzionano

Come evidenziato da A2A, le wallbox domestiche sono considerati i dispositivi più efficienti per ottimizzare la ricarica delle batterie delle vetture elettriche in ambito privato. Si tratta di soluzioni di ricarica a parete, compatibili con tutti i modelli di auto elettriche, la cui installazione è semplice. Le wallbox possono essere posizionate nel box auto, in giardino o, previa autorizzazione, negli spazi comuni condominiali e consente di ricaricare sia le automobili elettriche sia quelle ibride plug-in.

La velocità della ricarica con la wallbox è legata a due fattori: da una parte la potenza del dispositivo di ricarica, dall’altro la potenza massima della batteria dell’auto elettrica. Tuttavia, con i veicoli elettrici moderni che possono garantire diverse centinaia di km di autonomia, non è necessario ricaricare la vettura ogni giorno. Sono sufficienti appena poche ore, ricaricando soltanto la parte di energia consumata durante la giornata. In generale è consigliabile sfruttare le ore notturne per ricaricare il proprio veicolo, quando il consumo di energia in casa è minore.

Molto importante è il fattore controllo e sicurezza. Al contrario delle prese domestiche tradizionali, non progettate per la ricarica dei veicoli elettrici, il sistema wallbox garantisce infatti una ricarica sicura, con uno scambio di energia omogeneo che preserva anche l’integrità della batteria e dell’impianto elettrico di casa. La tecnologia, infatti, consente di evitare blackout, regolando dinamicamente la potenza massima di ricarica del veicolo in ogni momento, in funzione della potenza massima assorbita dagli altri elettrodomestici in casa.

Tecnologie in rapida evoluzione, che, grazie ai servizi di connettività di cui sono dotate, consentiranno sempre più di ottimizzare i consumi domestici anche in funzione dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli altri usi privati.

