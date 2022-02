Wall box promosse e bocciate nel test ADAC

Wall box promosse e bocciate nel nuovo test dell’ADAC: l’influente Automobil Club tedesco ha testato 12 “scatole” per la ricarica domestica. Risultato…

Wall box promosse e bocciate: 12 modelli sotto esame

I tecnici dell’ADAC hanno valutato funzione, equipaggiamento e anche app di gestione, importantissime. Risultato: due modelli presentano difetti di sicurezza. Come al solito, l’Automobile Club tedesco spiega come si sceglie una wall box: l’offerta è sempre più vasta, anche su siti di e-commerce come Amazon. E la tentazione di scegliere il modello più economico non sempre si sposa con le esigenze di sicurezza. Consigli anche sull’installazione, a partire dal fatto che la “scatola” venga collocata in un luogo accessibile solo al proprietario o, in caso contrario, protetta da uno “sblocco”. I modelli testati sono stati: ABB Terra AC. ABL eMH2. Alfen Eve Single. Easee Home . go-eCharger HOMEfix. Heidelberg Energy Control . Innogy eBox . Keba x-series.LRT Home. Mennekes Amtron. PC Electric GLB. L’ADAC spiega che “sono stati effettuati oltre 400 processi di ricarica per testare il funzionamento e la sicurezza“.E che come veicoli di prova sono stati utilizzati una Opel Ampera-e, una Renault Zoe, una Tesla Model Y, una Volkswagen e-up e una ID.3.

Wall box promosse e bocciate: le migliori quattro

A sorpresa, la wall box migliore si è rivelata quella che è anche la più economica, la HOMEfix di go-eCharger. L’ADAC spiega che“ brilla con una funzione di ricarica sicura e affidabile e un’app molto buona. Se lo desideri, puoi avviare e interrompere manualmente il processo di ricarica tramite l’app“. Questa funzione è vantaggiosa se si vuole controllare, ad esempio, se l‘energia solare dal tetto di casa dev’essere immessa nella batteria dell’auto. e non nella rete. “È possibile anche la ricarica programmata a tempo“, aggiunge l’ADAC. “È utile se si desidera ricaricare di notte con una tariffa elettrica notturna ridotta. Seguono in classifica la Commander 2, tecnicamente simile alla HOMEfix, ma con un prezzo che è praticamente il doppio, la ABB Terra AC W11-G5-R-0 e la Easee Home.

Problemi di sicurezza per le due “bocciate”

Non hanno superato invece l’esame ADAC due wall box ritenute poco sicure. In particolare la Alfen Eve Single “nella misurazione della protezione della corrente di guasto CC, la si attiva troppo tardi”. E riceve quindi una valutazione complessiva di “insufficiente”. Peccato, scrivono i tecnici dell’Automobile Club tedesco, “perché altrimenti l’Alfen potrebbe convincere con una gestione semplice, l’ autorizzazione tramite scheda RFID e un preciso contatore di energia MID”. Pollice verso anche per la PC Electric GLB 353419P, che non supera il test di sicurezza ed è declassata a “scarsa“. “La protezione della corrente residua CC integrata non scatta o scatta troppo tardi a diverse intensità di corrente”, accusa l’ADAC. “Il PC Electric con cavo fisso non convince del tutto neanche sotto altri aspetti. L’ attrezzatura è molto spartana visto il prezzo, mancano autorizzazione e contatori di energia e manca anche l’ app .