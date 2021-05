Wall box Prism, Silla Industries forma installatori

Silla Industries, l’azienda che produce le wall box Prism, lancia un programma di formazione per installatori. Creerà così una propria rete nazionale accreditata, in grado di offrire tutti i servizi in fase di vendita, installazione e assistenza.

Wall box Prism già accreditata da Arera

Nel frattempo la wall box Prism prodotta da Silla Industries è stata inserita tra quelle abilitate da Arera. Prenderà quindi parte alla sperimentazione che partirà dal 1° luglio prossimo. Prevede, per chi ne farà domanda, l’aumento gratuito delle potenza domestica nelle ore notturne e nei festivi.

Parlano chiarissimo i nuovi dati dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia: il mercato dei veicoli elettrici sarà in piena fioritura nel prossimo decennio. Lo scrive Silla Industries in un comunicato. Grazie ai trend in atto e alle politiche attuali, le stime li vedono raggiungere quota 145 milioni nel 2030 a livello mondiale. Un mercato straordinario che vede anche l’Italia in prima linea come volontà alla smart mobility. Ma «troppo spesso ancora penalizzata dalla scarsa presenza di tecnici professionisti e di colonnine per la ricarica sul territorio italiano».

«Lo constatiamo ogni giorno _commenta Alberto Stecca, fondatore dell’azienda padovana insieme a Cristiano Grilletti _: l’interesse per la svolta elettrica è ancora frenata dal timore di non trovare adeguato supporto alla mobilità elettrica».

Installatori certificati in tutta Italia

Nasce così l’idea di Prism Industries: «Impegnarci, per primi, per costruire la prima rete di installatori certificati in tutta Italia, un primo passo per garantire al cliente così come al professionista una certezza nella scelta dell’installazione».

Ogni installatore seguirà un corso di formazione sulle caratteristiche dei prodotti Prism e sulle tecniche di installazione delle colonnine di ricarica e di caricatori per auto elettriche «affinché ogni installazione sia un cliente – e un autista di auto green – soddisfatto in più».

Le scartoffie? Ci pensa l’installatore

A tutela del cliente, ogni installazione sarà eseguita secondo la regola dell’arte e, non meno importante, completata con tutta la documentazione necessaria, come la dichiarazione di conformità o di progetto, a seconda delle esigenze dell’installazione. Cliccare qui per saperne di più.

Silla Industries conta su un team di 12 professionisti. Sviluppa e produce soluzioni tecnologiche innovative per il mondo della mobilità elettrica e per la migliore gestione dell’energia. Sia per il mercato consumer con i prodotti a marchio proprio, come Prism, sia sviluppando prodotti custom per grandi gruppi.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—