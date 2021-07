Wall box Prism: sconto del 10% per tutti i nostri lettori

Ai lettori di Vaielettrico Silla Industries offre uno sconto del 10% sulle wall box Prism e su tutti gli accessori a catalogo. L’offerta parte oggi e durerà tre mesi, prorogando quindi la campagna promozionale conclusa la scorsa settimana.

Per accedere alla sconto i lettori dovranno cliccare qui. Oppure cliccare sul pulsante contenuto nel banner promozionale di Silla Industries che appare su Vaielettrico, in home page e all’inizio di ogni articolo. Entrando nella landing page di Silla potranno scegliere il prodotto ed ordinarlo. Ricordandosi però di inserire il seguente codice promozionale: vaiprism2021.

Silla Industries propone la wall box Prism in due versioni: Prism Basic e Prism Solar. Il modello Prism Basic dispone di cavo integrato di 5 metri e presa tipo 2, tutte le funzioni di sicurezza e dialogo con la rete domestica per evitare i distacchi, ricarica da 3 a 7,5 kW in monofase.

Prism Solar ha, oltre al controllo da remoto, la prerogativa di integrarsi con l’eventuale autoproduzione di energia da fotivoltaco. Ma a diferenza delle wall box di altri costruttori, Prism Solar lo fa attraverso l’accumulo domestico. Bilancia perciò la quota da stoccare nell’accumulo o nella batteria dell’auto per minimizzare il prelievo dalla rete. Prism Solar è fornita anche in una versione trifase oppure, nel modello Duo, con doppio connettore (in trifase può ricaricare due auto a 7,5 kW, o in monofase ciascuna a 3,2).

Un’altra particolarità della wall box Prism è la possibilità di passare dalla Basic alla Solar anche successivamente all’acquisto e al primo periodo di utilizzo, sostituendo la Smart Cover abilitata alle funzioni aggiuntive.

Le wall box di Silla Industries sono accreditate inoltre per partecipare alla sperimentazione di Arera e Gse per l’aumento gratuito delle potenza a 6 kW di notte e nei festivi.

Ulteriori informazini sull’azienda, che si è appena strutturata con 12 dipendenti e una capacità produttiva di 3.000 pezzi al mese, sono contenute in questa video intervista al cofondatore Alberto Stecca, rilasciata in aprile al nostro canale YouTube.

