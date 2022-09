VW Xtreme, Equinox, Rivian: settimana flash

VW Xtreme, versione fuoristrada della ID.4. Equinox, un’altra elettrica nell’offensiva GM. E Rivian che si allea con Mercedes. Settimana in 3 flash.

VW Xtreme, un’altra versione della ID.4

La Volkswagen continua a giocare sull’immagine del suo modello elettrico più riuscito. Dopo la versione “spinta”, la GTX, a Wolfsburg ne hanno realizzato anche un allestimento fuoristrada, visto all’opera durante una manifestazione nel Canton Ticino. Un vero e proprio off-road, con tanto di modifiche ad assetto e powertrain, non un Suv come il modello originale di partenza. Si tratta di un concept che non è destinato a sfociare in un modello di serie. Ma è pur sempre un modo per tenere viva l’attenzione sull’unica Volkswagen che figura nella classifica delle 10 elettriche più vendute in Europa. Nei primi 7 mesi del 2022 si è piazzata al quarto posto, con 28.669 auto vendute. alle spalle delle due Tesla, Model Y (47.033), Model 3 (40.479) e della Fiat 500e (38.213)

VW Xtreme… / La GM all’attacco: arriva la Chevrolet Equinox

A un anno dal lancio sul mercato (arriverà nell’autunno 2023), la Chevrolet ha presentato un altro Suv elettrico. È la versione a batterie dell’Equinox, lo Sport Utility compatto a benzina che già sta riscuotendo un notevole successo negli Stati Uniti. Il prezzo sarà di circa 30 mila dollari, valore che però non può essere preso a riferimento per un eventuale lancio in Europa. Da noi le tasse pesano in maniera molto più significativa e si può presumere un prezzi vicino ai 50 mila euro. Al lancio l’Equinox sarà proposto negli allestimenti LT e RS, il secondo con un carattere più sportivo, e con trazione anteriore oppure a trazione integrale eAWD. La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane al Salone di Detroit.