VW surclassa ancora Tesla nelle vendite Europa: anche i dati di luglio confermano il trend negativo della marca di Elon Musk (-37%).

VW surclassa ancora Tesla, che precipita al 7° posto in luglio

Ormai è un copione che si ripete tutti i mesi: Volkwsagen Group avanza, Tesla arretra, scivolando addirittura in 7° posizione il mese scorso. Il marchio principale del colosso tedesca fa un altro +83%, spinto soprattutto dall’inatteso exploit della ID.7, arrivata a superare le 37 mila immatricolazioni nei primi 7 mesi del 2025. Nonostante dimensioni e prezzo. E così la classifica dei marchi più venduti è dominata dai tedeschi: al 2° posto c’è BMW, al 3° Skoda, che fa parte di VW Group ,a 4° Audi. Bisogna risalire al 5° posto per trovare un brand di altri Paesi: c’è la Renault, che però non può certo festeggiare i risultati deludenti della R5. Colpisce anche l’ingresso nella top ten di un marchio cinese molto aggressivo come BYD: nonostante i dazi, arriva un altro +88%, con 7.492 consegne.

E il sorpasso si avvicina anche nella classifica dei modelli

Per il momento Tesla mantiene la testa della classifica 2025 per quel che riguarda i singoli modelli, ma la carica della Volkswagen si fa sentire anche su questo fronte. È sempre più vicino il sorpasso della ID.4 sulla Model 3, considerando le immatricolazioni complessive dei primi 7 mesi dell’anno: 39.788 contro 40.195. Colpisce poi il fatto che, a eccezione della Renault 5, non ci sono ancora auto di piccole dimensioni (e prezzi accessibile) nella top ten. Non c’è la Citroen C3 e la stessa R5, come si diceva, vende al di sotto delle attese. Festeggia invece Skoda, che piazza ancora due modelli tra i primi dieci, dimostrando di avere fatto centro anche con la Elroq. In totale le vendite di auto elettriche in Europa sono arrivate dopo 7 mesi a 944.858 unità: l’Italia, con le su 50.754 unità, si conferma un mercato marginale.

