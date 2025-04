VW supera Tesla nelle vendite EV Europa

VW supera Tesla nelle vendite di auto elettriche in Europa nel 1° trimestre del 2025. Un sorpasso dovuto alla crescita del marchio tedesco e al crollo di Tesla.

VW supera Tesla, che fa -38% nel trimestre

È soprattutto la crescita del mercato tedesco a spingere le vendite di auto elettriche in Europa. E a giovarne è la Volkswagen, che riesce finalmente ad affermarai anche in questo mercato. Nel totale delle vendite dei primi 3 mesi del 2025 la marca di Wolfsburg sopravanza nettamente quella di Elon Musk. Con un totale di 65.679 immatricolazioni (+157%) contro le 53.237 di Tesla (-38%).

Quest’ultima paga soprattutto il tonfo della Model Y, nel momento in cui si passa dalla vecchia alla nuova versione, con le vendite praticamente dimezzate: -49% a quota 29.770. Male anche la Model 3 (-14% a 23.044). Molto bene, invece i modelli VW, con la ID.7 che fa addirittura +873% salendo a quota 18.770 e piazzandosi al 4° posto nel trimeste subito dietro alla ID.4. Bene anche un modello controverso come la ID.3, salita del 104% a 17.223.

Ma l’exploit più ragguardevole resta quella della Kia EV3, che si piazza al 5° posto tra le EV più vendute in Europa, sia in marzo, sia nel trimestre (18.484 auto vendute). E sale la Renault 5, spinta dalle immatricolazioni in Francia: nel periodo gennaio-marzo sfiora le 17 mila unità, conquistando l’8° posto. E bene anche la nuova Skoda Elroq, che piazza già 4.580 auto in marzo.

Battuta d’arresto, invece, per la Citroen e-C3, verosimilmente ancora per consegne ritardate per problemi di messa a punto: in marzo è scivolata al 17° posto. Grandi assenti dalla Top 25 del trimestre i modelli delle Case italiane: la Fiat 500e, che qualche anno fa se la vedeva con le Tesla per le primissime posizioni, è sparita dai radar, mentre le altre due Fiat, la 600-e e la Grande Panda-e, ancora non raggiungono numeri significativi. Nel complesso, comunque, l’elettrico in Europa continua a tirare: nel primo trimestre si sono vendute 570.943 EV, con un +28% sullo stesso periodo del 2024. La quota di mercato è salita al 17%, contro il 7,9% della ibride plug-in. Il che significa che un quarto delle auto che si vendono in Europa può essere ricaricato con un cavo.