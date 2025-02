VW supera Tesla nelle vendite Europa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

VW supera Tesla nelle vendite in Europa di auto elettriche, piazzando ID.4 e ID.7 al prime terzo posto. La Model Y scivola al 2° posto, Model 3 fuori dalla top ten.

VW supera Tesla Debiuto col botto per la Kia EV3

Classifica completamente sovvertita dall’exploit fatto registrare dal mercato tedesco nel primo mese dell’anno. Ne approfittano i marchi del made in Germany, con il gruppo Volkswagen che piazza quattro modelli nella Top Ten. Con numeri sorprendenti: la ID.4 fa +195%, con oltre 7 mila auto vendute, ma ancor di più colpisce l’exploit della più costosa ID.7 (+657% a 5.789). Ottime perdormance anche da ID.3 (+175% a 5.505) e Skoda Enyaq (+43% a 5.671) Pesante arretramento, invece, per la Model Y, che in gennaio era era in attesa delle prime consegne della nuova versione: -46% a 6.115. I prossimi mesi ci diranno se è un calo temporaneo o se invece qualcosa si è rotto nel giocattolo Tesla, finora perfetto. Ma l’exploit più rilevante del mese arriva da un modello coreano, la Kia EV3, che debutta in 4° posizione a quota 5.792. Bene amche la Renault 5, all’8° posto con 4.346, grazie all’exploit sul mercato francese, mentre esce dalla top ten la Volvo Ex30.

L’auto elettrica fuori dalla top ten assoluta

Gennaio è stato comunque un ottimo mese per la vendita di auto elettriche, con le immatricolazioni cresciute del 34%, a 124.341. Ma il flop di Tesla ha fatto uscire le vetture a batterie dalla classifica assoluta delle vendite Europa. Comanda ancora un modello low-cost come la Dacia Sandero, l’unico a superare le 20 mila unità (per la precisione 21.309), anche se in calo del 15% rispetto al gennaio 2024. Segue la solita Golf, anch’essa però in flessione (-5% a 17.630). Unico modello italiano nella Top Ten assoluta è la solita, eterna Fiat Panda, ottava a 14.203 e in crescita del 10%.

