VW punta sul super ibrido plug-in: è la strada giusta?

VW punta sul super ibrido plug-in, con una massiccia campagna pubblicitaria e un Porte Aperte 22 e 23 febbraio: è la strada giusta? Retromarcia dall’elettrico?

VW punta…/ La Golf eHybrid con 143 km di autonomia in elettrico e 800-1.000 in totale

Nell’elettrico finora il marchio tedesco non ha raccolto grandi soddisfazioni, schiacciata com’è dalla concorrenza di Tesla e dei marchi cinesi. A allora la barra punta sull’ibrido plug-in, nel quale invece sembra avere prodotti decisamente competitivi. Tanto più che la UE, sempre sensibile alle esigenze del made in Germany (“Das Auto...”), sembra avere ormai deciso che le plug-in si potranno acquistare anche dopo il 20235. E allora ecco che tutta l’enfasi si sposta su storici modelli con il doppio motore, come la Golf. Che, con batteria da 19,7 kWh e ricarica fino a 50 kW in DC (11 in AC), promettono fino a 143 km di autonomia nel ciclo misto. Km che diventano 185 in città. Al contempo offrendoti un’autonomia totale di 800-1.000 km per i viaggi più lunghi, qui grazie al motore turbo a benzina da 1,5 litri. L’uovo di colombo, si potrebbe dire, una combinazione in grado di rassicurare anche chi con un’elettrica pura teme di soffrire di ansia da ricarica.

VW punta… / Sono auto che costicchiano, come una Tesla da 700 km

È questa la strada giusta, dunque? O è solo un’abile scorciatoia da percorrere in attesa che i prodotti elettrici Volkswagen diventino più appetibili? Il primo dato da considerare è il prezzo: questa Golf eHybrid 204 Cv non è proprio regalata, costa 42.450 euro. Anche se in questo momento la Casa preferisce pubblicizzare la sola offerta rateale, con anticipo di 7.200 euro e 23 rate mensili da 149 euro, più maxi-rata finale. Il prezzo è di circa 2 mila euro in meno rispetto alla Tesla Model 3 Long Range RWD, che come autonomia arriva a 702 km, comunque una bella cifra. E con dimensioni e prestazioni decisamente superiori a quelli della Golf. C’è la complicazione della ricarica, per chi la considera tale, che però avviene a potenze non paragonabili ai 50 kW della Golf eHybrid, che comunque va ricaricata anch’essa. E nelle plug-in c’è una manutenzione più costosa, dato che qui c’è anche un motore termico da sottoporre ai controlli periodici, non proprio a buon mercato…

Altri dettagli e immagini della ID.1 EVERY 1 elettrica, in arrivo nel 2027

Quanto all’elettrico puro, la barra di Volkswagen in questo momento sembra concentrarsi soprattutto sui modelli di piccole dimensioni ancora in gestazione, ID.1 e ID.2. Della più piccola, in particolare, dopo una prima immagine è stato diffuso un bozzetto che dà un’idea ancora più precisa delle scelte stilistiche che fatte dal designer Lorenzo Oujeili . E si è saputo che il nome esatto dell’elettrica VW entry-evel sarà ID.EVERY 1, che significa letteralmente ID. per tutti 1. È confermato che la ID.1 avrà la taglia della e-Up, modello elettrico non più in produzione da tre anni, e che arriverà con un prezzo d’attacco di 20 mila euro. Con due versioni: una da 38 kWh di batteria, con un’autonomia vicina ai 300 km, e una con 58 kWh e 450 km di range, decisamente più costosa.