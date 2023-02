VW prepara Golf e Tiguan elettrici, versioni a batterie di modelli molto popolari. Altro segnale del cambio di strategia imposto dal nuovo n.1, Oliver Blume.

VW prepara Golf e Tiguan: il futuro nasce dal passato

Il predecessore di Blume, Herbert Diess, era convinto che la Volkswagen dovesse dare un taglio col passato. Passando all’elettrico con nomi, forme e basi tecniche completamente nuove, creando la serie ID., che conta oggi su 5 modelli. Il nuovo boss pensa invece che modelli iconici come la Golf e la Tiguan abbiano una tale popolarità da rendere sbagliata l’idea di abbandonarli. Soprattutto in Europa, dove l’età media degli acquirenti continua ad alzarsi e già spaventa il passaggio all’elettrico: meglio rassicurare almeno con nomi e forme già familiari. Blume ha scelto un compromesso: la versione elettrica del Suv si chiamerà ID.Tiguan, come rivela il quotidiano Handesblatt. E come confermato al cancelliere Olaf Scholz, in visita al Consiglio di fabbrica VW di Wolfsburg. E proprio a Wolfsburg verrà costruita la ID.Tiguan, sulla piattaforma MEB-Plus migliorata.

Una vittoria del potente sindacato VW

Pochi giorni prima fonti fonti interne all’azienda avevano riferito alla testata inglese Autocar che la VW ha ridisegnato completamente l’attesissima ID.2. Si tratta dell’auto elettrica da 25 mila euro che il marchio tedesco vuole portare sul mercato tra due anni. Non più il minis-Suv di cui era stata data anticipazione nel settembre 2021 (il nome era ID.Life), ma un’auto di dimensioni più importanti, con il probabile nome di ID.Golf. Questa ‘restaurazione elettrica’ è stata confermata dallo stesso Blume con: “La Golf è un’icona: ha preso il nome da un’intera generazione. Ecco perché vogliamo portare anche veicoli come la Golf e la Tiguan nell’era elettrica“. Chi esce vincitrice da questa sconfessione dei piani di Diess è la leader del potente sindacato interno, Daniela Cavallo. Sostenitrice di un passaggio più morbido all’elettrico, ha ottenuto un doppio risultato: riportare a Wolfsburg produzioni importanti e liberarsi del “nemico” Diess.