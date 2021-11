VW Italia a Verona rivoluziona sede e modo di lavorare

VW Italia ristruttura la sede, a Verona per ridurre del 30% le emissioni di CO2 e tagliare del 20% il fabbisogno energetico (entro il 2025, rispetto al 2019). Ottenendo così la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building).

VW Italia: taglio delle emissioni di 702 tonnellate all’anno

Con questi obiettivi Volkswagen Group Italia ha avviato un progetto che mira a:

migliorare considerevolmente l’efficienza energetica dell’immobile, che passerà dalla classe C alla A4. Il fabbisogno energetico sarà drasticamente ridotto: da 228,44 a 40,00 kWh/m2 anno , cui corrisponderà un taglio delle emissioni di CO2 pari a 702 t/anno (il 30% in meno rispetto a oggi).

raggiungere i requisiti per ricevere la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building, letteralmente "edificio a energia quasi zero").

(Nearly Zero Energy Building, letteralmente “edificio a energia quasi zero”). individuare poi progetti di tutela climatica a cui dare il proprio sostegno per compensare le emissioni inevitabili. Coerentemente con la propria politica ambientale.

Addio a scrivania e ufficio fissi

I lavori di ristrutturazione, partiti a inizio mese, dureranno due anni e rivoluzioneranno l’aspetto della struttura. Sia all’interno sia nella facciata. Quest’ultima sarà interamente rinnovata con l’installazione di pannelli vetrati dalle specifiche proprietà isolanti e schermanti. Gli interni saranno ripensati in ottica smart office, con grandi spazi aperti e arredi ergonomici, affiancati da salette per il coworking e aree relax. “A seguito anche del consolidato ricorso allo smart working, abbandoneremo la consuetudine della postazione fissa passando invece al concetto di smart desk”, spiega Raffaella Ponticelli, direttore Risorse umane. La quantità di scrivanie disponibili sarà inferiore del 15% rispetto al numero totale dei collaboratori con mansioni d’ufficio. Le postazioni non saranno più assegnate in modo permanente, ma occupate indistintamente nei giorni di presenza in sede, con prenotazione tramite app.