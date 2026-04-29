VW ID3 scavalca Tesla Model Y in Germania: ora è lei l’auto elettrica più diffusa













Svolta simbolica nel principale mercato europeo dell’auto: dal 1° gennaio la Volkswagen ID.3 è diventata la vettura elettrica più presente nel parco circolante tedesco, superando la Tesla Model Y. Il dato conferma il rafforzamento del Gruppo Volkswagen nel cuore del mercato europeo EV. Intanto, in Germania le auto elettriche circolanti hanno superato quota 2 milioni di unità.

Il sorpasso: ID.3 è cresciuta del 26,4%

Secondo i dati riportati dall’Autorità federale dei trasporti tedesca (KBA), aggiornati al 1° gennaio 2026, la Volkswagen ID.3 ha raggiunto 116.053 unità in circolazione, issandosi al vertice di tutte le BEV tedesche.

La crescita annuale è stata del 26,4%, nettamente superiore a quella dell’ex primatista Tesla Model Y, che si è fermata a 106.184 unità con un incremento dell’8,8%.

Il sorpasso è significativo perché la Model Y aveva dominato negli ultimi anni classifiche di vendite e immatricolazioni mensili. Ora però il consolidamento della gamma Volkswagen cambia gli equilibri, all’interno di un parco circolante tedesco che nel frattempo ha superato quota 2 milioni di auto elettriche. Un traguardo rilevante per l’Europa.

Tutto il Gruppo Volkswagen è al top

Al terzo posto nella Top-10 tedesca si colloca la coppia ID.4/ID.5, che in Germania viene conteggiata come unica famiglia di modello, con 97.120 vetture e una crescita del 17,8%.

Guardando alle singole percentuali di crescita annuali, pare chiaro che i maggiori beneficiari dell’espansione EV tedesca siano stati proprio i modelli basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, progettata ad hoc per i veicoli elettrici.

In testa Cupra Born (+36,3%), seguita da ID.3 (26,4%) e Skoda Enyaq (+24,7%), a dimostrazione di come il Gruppo stia raccogliendo i frutti della strategia multi-brand su base tecnica condivisa.

I modelli storici rallentano

Interessante evidenziare come alcuni protagonisti della prima fase elettrica europea mostrino invece un rallentamento naturale. La Tesla Model 3, pur restando quarta con 81.352 unità, cresce solo dell’1,1%. In leggera flessione invece alcuni modelli usciti di produzione come la Renault Zoe (-2,3%), la Smart Fortwo EQ (-2,2%) e la VW e-Up! (-1%)

Un segnale fisiologico: il mercato si sta spostando verso modelli più recenti, con autonomie superiori e ricarica più rapida.