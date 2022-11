VW ID a 500mila auto vendute: un successo? La Casa tedesca sostiene di avere superato gli obiettivi della nuova serie elettrica con un anno di anticipo.

VW ID a 500mila auto vendute, ma la ID.3 non ha sfondato

La Volkswagen in una nota parla di “rapidi progressi in tutto il mondo con l’elettrificazione della sua flotta. Nonostante la complessa situazione di approvvigionamento“. In effetti i tempi di consegna restano lunghi anche in Italia, con continue sospensioni degli ordini. La quantità di prenotazioni da evadere rimane elevata: 135.000 veicoli (+65% rispetto al 2021), con fabbriche sempre più concentrate sull’elettrico. Dato anche che la produzione di modelli a combustione in Europa terminerà entro il 2033. E dieci nuovi modelli elettrici VW sono da portare su strada entro il 2026. I progetti ci sono e questo primo mezzo milione di modelli ID venduti può essere visto come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo pieno perché lo si può considerare il buon inizio di un’offensiva che toccherà il suo culmine nel 2025 con l’arrivo della nuova citycar. Mezzo vuoto per l’oggettivo flop di vendite di quello che doveva essere uno dei due modelli di punta, la ID.3

C’è un problema di consegne: “135 mila ordini in attesa”

“La consegna di mezzo milione di ID. conferma che i modelli Volkswagen sono ben accolti dai clienti in tutto il mondo“, spiega Imelda Labbé, responsabile Vendite e Marketing. “Stiamo facendo del nostro meglio per consegnare le circa 135.000 ID. ordinate il più rapidamente possibile. Tuttavia, a causa della persistente situazione complessa per quanto riguarda la fornitura di componenti, dobbiamo continuamente adattare la produzione”. Entro il 2030, i veicoli completamente elettrici rappresenteranno già almeno il 70% delle vendite del brand in Europa. Negli Stati Uniti e in Cina, la marca punta a una quota di veicoli elettrici di oltre il 50% per lo stesso periodo. Sono obiettivi ambiziosi, ma la strada per raggiungere il leader mondiale, Tesla, resta lunga. La Casa di Elon Musk vende in 4-5 mesi quel che la Volkswagen ha immatricolato in poco meno di tre anni. Forte di un ecosistema, Supercharger compresi, difficile da eguagliare.