VW ID.5 GTX, il test on demand- VIDEO

VW ID.5 GTX è la sorellina della ID.4, la sua versione “coupé”. Resta un crossover, con le stesse dimensioni e proporzioni, ma coda e spoiler contribuiscono a un’aerodinamica con un CX di 0,27. Il che contribuisce a consumi più contenuti. Tramite il mio profilo Instagram, mariano_elettrico, avevo chiesto cosa avreste voluto che testassi. Molti hanno suggerito una prova in montagna, di consumo autostradale e di ricarica ultrafast. Detto fatto….

VW ID.5 GTX / Quanto consuma in montagna?

“Consumi in salita e rigenerazione in discesa” Questa una delle tante richieste dei lettori. Perché la ID.5, forse per l’altezza da terra (da crossover, ovvio, ma superiore alla media) e la trazione integrale, comunica maggiore adattabilità a percorsi montani. Forse perché la montagna è l’ambiente che più spaventa, quando si parla di elettriche (insieme all’autostrada, e infatti questa è la seconda richiesta…). Uno dei suggerimenti, quello di Massimiliano, è stato molto preciso. Arco (TN) – Passo Santa Barbara, Ronzo Chienis. Circa 14 km (in realtà poi 18 nel nostro test) con un dislivello di circa 1.100 metri, e ritorno. Per capire quanto consuma ID.5 GTX in salita e quanto poi recupera in discesa. E quindi… perché no? Questo è il percorso impostato sul navigatore. Ma, per aggiungere maggiori info al nostro test, e mettere alla prova anche il sistema di pianificazione, non siamo partiti con la batteria carica. Ma con circa un terzo di batteria residua…

E con la ricarica FAST come se la cava? Molto meglio di quanto dichiara VW

La velocità di “rifornimento” è un argomento di grande interesse quando si tratta di auto elettriche. Certo, bisogna sempre valutare attentamente non solo la potenza di ricarica, ma anche il rapporto tra minuti, kWh ricaricati e kWh necessari a percorrere X km. Paradossalmente, un’auto che riesce a ricaricarsi a 250 kW di potenza, potrebbe recuperare un numero inferiore di km/minuto rispetto a una che può ricaricare a soli 150 kW. Se il suo consumo è notevolmente superiore. Ma, grazie anche agli ultimi aggiornamenti OTA, Volkswagen ID.5 se l’è cavata davvero bene… ampiamente sopra a ogni più rosea aspettativa e a ogni dato dichiarato dalla casa (!!!)

VW ID.5: nel nostro VIDEO le risposte alle vostre domande!

Un video un po’ più lungo del solito, nel quale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Quanto abbiamo consumato per salire a 1170 metri s.l.m. in soli 18 km? Quanto abbiamo recuperato poi in discesa? E alla ricarica FAST come si è comportata la nostra Volkswagen ID.5 GTX? Che cosa è davvero possibile fare con quest’auto? Ecco tutte le risposte ai vostri interrogativi!

