VW Group si riprende la Germania

VW Group si riprende il mercato tedesco, piazzando 4 suoi modelli ai primi 4 posti, con la Tesla Model Y scivolata solo al quinto. Male il gruppo Stellantis.

Di VW Group le quattro EV più vendute, Model Y solo 5°

Novembre non è stato certo un mese esaltante per l’elettrico in Germania. Le vendite sono calate del 25,7% rispetto al novembre 2023, quando ancora c’erano generosi incentivi statali, poi cancellati. La quota resta comunque del 14,4%, contro il misero 5,2% dell’Italia, con 35.167 EV vendute. Nella classifica dei modelli più richiesti colpisce l’ottima èerformace del gruppo Volkswagen, che surclassa di nuovo Tesla. Al primo posto si conferma la Skoda Enyaq, l’unico modello a superare le 3 mila auto vendute (3.066, per la precisione). Seguono due Volkswagen: l’ammiraglia ID.7 a 2.613 e l’accoppiata ID.4/ID.5 con 2.394. Al 4° posto un’altro auto del gruppo VW, la Cupra Born, con 1.907. La Model Y si piazza così solo al 5° posto con 1.769 auto vendute, in netto calo rispetto a novembre 2023. L’altra Tesla, la Model 3 (made in Cina), non entra neppure nella Top 20.

Ottimi dati per BMW e Porsche, male Stellantis

I gruppi tedeschi si prendono anche le altre cinque posizioni della Top 10, con Mercedes EQA (1.268), BMW i4 (1.367), Mini Cooper (1.234), VW ID.3 (1.198), BMW i5 (1.169). Sono dati positivi soprattutto per il gruppo BMW, che riesce a piazzare nei piani alti della classifica modelli molto costosi come i4 e i5. Un po’ meno soddisfacenti per la marca Volkswagen, che continua ad essere sopravanzata dagli altri brand del gruppo. Come abbiamo visto la Skoda Enyaq vende molto più della ID.4, che è un Suv delle stesse dimensioni. E la Cupra Born ha più immatricolazioni di un modello omologo come la ID.3, che continua a stentare anche nel mercato di casa. Notizie positive, invece, per un altro brand tedesco del gruppo: la Porsche piazza un modello di fascia alta come la nuova Macan nella Top 20 con 628 auto vendute in novembre. E infine c’è da registrate la delusione in casa Stellantis, con il gruppo scomparso dai radar delle Ev più vendute. Non c’è traccia né della 500e né della Peugeot e-208, a lungo nei primi posti.

