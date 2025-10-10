





VW Group cresce più degli altri marchi tedeschi: nei primi 9 mesi del 2025 vendute 717.500 auto elettriche, +42% rispetto allo stesso periodo del 2024 (506.600).

VW Group cresce: nel 2025 vendite EV +42% a quota 717.500

La BMW è in leggero e nell’ultimo trimestre ha consegnato 102.864 fully electric (-0,6% sul 2024). La Mercedes invece è cresciuta del 22%, ma partendo da una base piuttosto modesta. E così il gruppo tedesco in maggior salute resta Volkswagen, che ha raggiunto una quota di mercato del 27% in Europa. Ed è anche salita dall’8 all’11% a livello globale. Con la prospettiva di lanciare la sfida a Tesla negli anni a venire, con il debutto della famiglia della Polo. La crescita è stata trascinata dall’Europa (+78%) e dagli Stati Uniti (+85%), con un forte calo invece in Cina (-43%). E crescono anche le vendite di ibride plug-in: 299.000 consegne in tutto il mondo, +55% rispetto ai primi 9 mesi 2024. Un successo trainato dalla nuova generazione di modelli in grado di garantire un’autonomia in elettrico di 120 km e oltre.

La VW ID.4 resta la più venduta, in attesa della famiglia delle piccole

Il gruppo Volkswagen ha pubblicato anche la top ten dei modelli più venduti. Confermando che l’accoppiata di Suv ID.4-ID.5 resta la più venduta a quota 128.900 consegne. Segue l’altra VW, la ID.3, a quota 88.800. Buoni risultati anche per la due Audi, la Q4 e la Q6, al terzo e quarto posto. In particolare per la Q6, con 63.800 consegne a fronte di un prezzo non proprio popolare. Seguono le due Skoda, le Elroq e la Enyaq. Tutto sommato buono anche il risultato del Pulmino VW, l’ID.Buzz, a quota 42.900 a fine settembre, mentre ci sia spettava qualcosa in più dalla Porsche Macan, ferma a 36.300. Ma ora, come si diceva, tutte le attenzioni sono concentrare sul lancio della famiglia delle piccole in arrivo nel 2026. Dopo l’anteprima al Salone di Monaco del mese scorso.