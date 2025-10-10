Premium

10 Ottobre 2025
VW Group cresce, più degli altri marchi tedeschi

VW Group cresce più degli altri marchi tedeschi: nei primi 9 mesi del 2025 vendute 717.500 auto elettriche, +42% rispetto allo stesso periodo del 2024 (506.600).

VW Group cresce: nel 2025 vendite EV +42% a quota 717.500

VW Group cresce

La BMW è in leggero e nell’ultimo trimestre ha consegnato 102.864 fully electric (-0,6% sul 2024). La Mercedes invece è cresciuta del 22%, ma partendo da una base piuttosto modesta. E così il gruppo tedesco in maggior salute resta Volkswagen, che ha raggiunto una quota di mercato del 27% in Europa. Ed è anche salita dall’8 all’11% a livello globale. Con la prospettiva di lanciare la sfida a Tesla negli anni a venire, con il debutto della famiglia della Polo. La crescita è stata trascinata dall’Europa (+78%) e dagli Stati Uniti (+85%), con un forte calo invece in Cina (-43%). E crescono anche le vendite di ibride plug-in: 299.000 consegne in tutto il mondo, +55% rispetto ai primi 9 mesi 2024. Un successo trainato dalla nuova generazione di modelli in grado di garantire un’autonomia in elettrico di 120 km e oltre. 

La VW ID.4 resta la più venduta, in attesa della famiglia delle piccole

VW Group cresce
La VW ID.4 resta l’elettrica più venduta del gruppo, l’unica oltre le 100 mila consegne.

 

Il gruppo Volkswagen ha pubblicato anche la top ten dei modelli più venduti. Confermando che l’accoppiata di Suv ID.4-ID.5 resta la più venduta a quota 128.900 consegne. Segue l’altra VW, la ID.3, a quota 88.800. Buoni risultati anche per la due Audi, la Q4 e la Q6, al terzo e quarto posto. In particolare per la Q6, con 63.800 consegne a fronte di un prezzo non proprio popolare. Seguono le due Skoda, le Elroq e la Enyaq. Tutto sommato buono anche il risultato del Pulmino VW, l’ID.Buzz, a quota 42.900 a fine settembre, mentre ci sia spettava qualcosa in più dalla Porsche Macan, ferma a 36.300. Ma ora, come si diceva, tutte le attenzioni sono concentrare sul lancio della famiglia delle piccole in arrivo nel 2026. Dopo l’anteprima al Salone di Monaco del mese scorso.

 

Redazione
10 Ottobre 2025
