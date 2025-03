VW e-Up e Renault Zoe del 2020

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

VW e-Up con 64 mila km: la prima delle due inserzioni di oggi viene da una lettrice vicentina. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

VW e-Up del 2020 con 64 mila km, prezzo richiesto 10 mila euro

– Anno: 2020

– km: 64.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Vicenza

– Prezzo: 10 mila euro

Ecco il testo del breve annuncio di Gessica, la lettrice vicentina: “Vendo Volkswagen e-Up elettrica del 2020, in ottime condizioni. Gomme 4 stagioni nuove appena cambiate, batteria dí avviamento appena cambiata, cambio automatico, sensori e telecamera”. L’auto ha percorso 64 mila km, il prezzo richiesto è di 10 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail gessi8870@gmail.com

Renault Zoe del 2020 con 53 mila km a 15.900 euro

– Anno: 08/2020

– km: 53.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Alessandria

– Prezzo: 15.900 euro

Ecco il testo dell’annuncio di Marco: “Vendo ZOE R135 INTENS in ottime condizioni. Tagliandi regolari, batteria di proprietà ancora in garanzia, gomme M+S 80%, interni mista pelle, full optional. Display 10″, telecamera posteriore, sensori 360°, specchietti elettrici con rilevazione angolo cieco, assistenza parcheggio e tanto altro. Ricarica veloce connettore Combo. Astenersi commercianti. Prezzo 15.900 euro, leggermente trattabile“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail cravmarco@libero.

Le ultime offerte: e-208, 500e, e-Up, Kia EV6… Peugeot e-208 – Anno:01/2021 –km percorsi: 52.900 – Località: Sicilia – Prezzo richiesto: 18 mila euro

Fiat 500e del 2021 – Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Prezzo: 13.300 euro

Volkswagen e-Up del 2021 – Volkswagen e-Up del settembre 2021 vendesi – km: 30.000 – Stato Batteria: 96% – Località: Padova – Prezzo: 14.500 euro.

KIA EV6 GT Line del 2022 –KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. – km: 25000 – Stato Batteria: n.d. – Località: TRENTINO – Prezzo: 32.000 euro.

Tesla Model 3 Long Range 2021 – Model 3 LR 2021 con 66 mila km vendesi. Anno: 03/2021 Km: 66 mila – Luogo: Venezia. Prezzo: 29.500 euro.

