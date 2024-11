Anno : 12/2021

: 12/2021 Km : 38.000

: 38.000 Stato Batteria : 88,1%

: 88,1% Luogo: Alatri (FR)

Alatri (FR) Prezzo: 14.000 euro VW e-Up del 2021 vendesi: la propone Paolo, un lettore della provincia di Frosinone. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

VW e-Up del 2021 con 38 mila km

Ecco l’annuncio di Paolo: “Vi seguo sempre e vi ringrazio per l’immane lavoro che fate per divulgare l’informazione sul mondo elettrico. Volevo postare l’annuncio della mia Volkswagen e-UP del 21 dicembre 2021 con circa 38.000 km, auto in perfette, condizioni pari al nuovo. Non fumatore, unicoproprietario. Allego anche check batteria con PKC che, premetto, è stato fatto a batteria fredda di prima mattina al risveglio. Quindi potrebbe avere inciso sul risultato finale, in quanto in inverno copro ttranquillamente 200km con un pieno e in estate si arriva anche a 260km. Provvista di caricatore di bordo con presa Schuko originale, oltre al cavo tipo 2 per le colonnine pubbliche. Inoltre possibilità di ricarica in DC fino a 40 kW, che riportano la batteria all’80% in circa 30 minuti. Disponibile a qualsiasiprova, dotata di tappetini in gomma originali e-up e tappetini in moquet originali mai usati. Unico tagliando Volkswagen fatto a due anni per sostituzione liquido freni. Prezzo: 14 mila euro“. Per contatti: tel: 3337546478 o mail paolofrusone@gmail.com.

– Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potere essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it